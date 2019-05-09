Lexus UX250h Ultimate　「混」動小健將

對不少想慳錢又想環保的車主而言，若是被純電動車泊車位置的充電問題「撠住」，油電混能絕對是不二之選。凌志汽車（Lexus）推出全新的UX車系 ，除了有搭載2.0L直四雙VVT-i引擎的UX200 ，還有油電混合動力版本UX250h。



輸港的是UX250h Ulimate，建基於具備輕量化、超剛性結構、低重心及上佳懸掛調校特性的全新GA-C（Global Architecture-Compact）底盤平台。搭載2.0L 直四雙VVT-i引擎及電動馬達，綜效馬力達到184ps。傳動則交由E-CVT電子無段變速波箱負責，駕駛者除可按不同駕駛需要選擇ECO、Normal和Sport駕駛模式外，還有純電EV行駛模式可選。廠方公布的平均耗油量為每公升可供行駛22.2km（Euro 6） ，以目前油價計算，不到$0.8/km。



規格表

車型：五門五座位SUV

引擎：直四VVT-i

容積：1,987c.c.

最大馬力：145ps/6,000rpm

最大扭力：188Nm/4,400~5,200rpm

馬達：電動馬達

最大馬力：109ps

最大扭力：202Nm

綜效馬力：184ps

傳動：E-CVT

驅動：前置引擎、前輪驅動

懸掛：（前）麥花臣、（後）雙搖臂

平均耗油量：22.2km/L(tbc)

車身體積：4,495×1,840×1,520mm（長×闊×高）

