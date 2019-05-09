Lexus UX250h Ultimate 「混」動小健將
2019年05月09日 14:30
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據廠方公布Lexus UX250h Ultimate平均耗油量為每公升行駛22.2km，以目前油價計算，不到$0.8/km。（莫文俊攝）
對不少想慳錢又想環保的車主而言，若是被純電動車泊車位置的充電問題「撠住」，油電混能絕對是不二之選。凌志汽車（Lexus）推出全新的UX車系 ，除了有搭載2.0L直四雙VVT-i引擎的UX200 ，還有油電混合動力版本UX250h。
輸港的是UX250h Ulimate，建基於具備輕量化、超剛性結構、低重心及上佳懸掛調校特性的全新GA-C（Global Architecture-Compact）底盤平台。搭載2.0L 直四雙VVT-i引擎及電動馬達，綜效馬力達到184ps。傳動則交由E-CVT電子無段變速波箱負責，駕駛者除可按不同駕駛需要選擇ECO、Normal和Sport駕駛模式外，還有純電EV行駛模式可選。廠方公布的平均耗油量為每公升可供行駛22.2km（Euro 6） ，以目前油價計算，不到$0.8/km。
規格表
車型：五門五座位SUV
引擎：直四VVT-i
容積：1,987c.c.
最大馬力：145ps/6,000rpm
最大扭力：188Nm/4,400~5,200rpm
馬達：電動馬達
最大馬力：109ps
最大扭力：202Nm
綜效馬力：184ps
傳動：E-CVT
驅動：前置引擎、前輪驅動
懸掛：（前）麥花臣、（後）雙搖臂
平均耗油量：22.2km/L(tbc)
車身體積：4,495×1,840×1,520mm（長×闊×高）