東沖有料到：曼谷動漫新發現

相信很多人都知道，我是個《幪面超人》和《鹹蛋超人》等動漫特攝的粉絲，每年到東京總會尋寶一番，但近年去到發覺相關物品不是超貴，便是Reproduction的產品，所以現在都是「睇咗當買咗」，就連網購也抱着相同心態。自己也專程去過有不少動漫產品店舖的香港現時點商場，但都是無功而返。



曾經介紹過曼谷的日本動漫城Mega Plaza，該處是自己不時到訪減壓的好地方，不過最近卻有新的發現，話說水門街附近的Pantip Plaza原本是專賣電腦產品的泰版黃金商場，但最近卻開設了玩具地帶，有很多新舊玩具發售。而相中這位仁兄的店舖更可稱得上是Amazing Thailand，他是泰國擁有最多古舊玩具的收藏家，家中的大小玩具多達2萬多件！其店舖所售賣的，除了有少量日本製造，更有大量泰國出品。可別以為是仿製的A貨，其實N年前泰國十分流行《幪面超人》等動漫角色，當地無論油站或洗衣粉都會送《幪》的紀念品，全是授權的泰國出品，部分更印有泰文。在此我更搵到當年給泰國小朋友玩的啤牌，牌上的《幪面超人》和《鹹蛋超人》圖案均來自泰國畫師的手筆，十分精巧。更重要的是，這裏的玩具價錢一點也不離地，絕對是一個新大陸。



對於我這個既喜歡泰國、又熱愛日本動漫的人，很難得能找到如此美妙的Crossover，可以話既有日本情懷，又有泰國風情。如果你也同樣是《幪面超人》和《鹹蛋超人》等動漫特攝的發燒友，一定要去睇睇。不過要注意，這裏售賣的都是昭和產品，平成的欠奉。



胡慧沖

