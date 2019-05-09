靈敢侶情：惡妻是這樣煉成的……

場合中，太太突然大發雷霆，指着丈夫狂罵。



「你怎麼又買錯！難道你沒聽見我說嗎？怎樣你總是這樣？你是瘋是傻還是跟我過不去？你說！你說呀！」



旁人為之側目，暗地批評。



「這女人真難頂！」

「這丈夫被罵成這樣都不還口，嫁到這麼好的男人都不珍惜。」

「嘩平日看她斯斯文文，原來裝出來的，凶成這樣！」



最後，有人更見義勇為，跟這位太太說：「你丈夫很好，明明好小事，你別這樣對他。」



太太聽着，眼淚在心裏流。



*****案發前三天*****



太太小鳥依人地倚着丈夫：「後天你去買這個和那個材料吧！」

丈夫：「好啊！」

太太：「你記住啊，買錯就做不到好菜了！」

丈夫：「喔喔。」



*****案發前兩天*****



太太開始忙了，正在預備醬料的時候，丈夫回家。



「老公老公，快來試味。」太太跑到丈夫面前，餵他吃剛做的醬。



丈夫舔了一口，感覺欠了甚麼似的。



「嘻嘻，你也嘗得出來？好厲害！那個材料要在吃之前才加，所以當天你要替我買啊！」

「嗯！」



*****案發前一天*****



睡前，太太在按電話。



「我把要買的東西都Ｗhatsapp給你，買的地點都寫好了，你記得明天別買錯呀！買錯的話，這幾天的功夫就浪費了！」

「好！」



然後，二人擁着睡到天亮。



*****案發當日*****



丈夫出去買東西，但才15分鐘，他就回家了，其中一隻手，就只拿着一個細膠袋，另一隻手，空閒得可以打羽毛球。



多個東西之中，他只買了兩個，但那兩個，都要買錯。



朋友都到了，太太看着心血將要被浪費，氣昏了。



*****案發後*****



聽過見義勇為的朋友那句「你丈夫很好，別這樣對他」之後，太太躲在洗手間，氣得在咬自己。



「我知道他很好，但也不代表我不好。」



但當她再想起丈夫一臉無辜的樣子，想起自己剛才的樣子，想到所有表面證據都指向她，她更不忿。忙了幾天，到頭來他變可憐人，自己變惡妻。



有時，不是女人想凶，而是男人太不上心，相信，沒有女人想變瘋婦，但說了寫下了又提醒了都仍然錯，耐性總會被消耗的。



所以，我很少評論別人的事，除非對方問我或者要我開解。實在，這對夫婦事前和私下發生過甚麼，你我又怎會知道？



各位親愛的太太，你有沒有試過這種事？怪不得最終，你會選擇自己親手去做完一切。不是不想依靠對方，而是，你依靠不起。



周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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