Pet Pet聯萌：愛貓無分疆界

縱然近年不斷宣揚愛護動物、不離不棄的訊息，但依然有許多動物遭受遺棄，甚至虐待，冬至便是其中一隻曾經歷與死神搏鬥的貓咪，牠於去年年尾被棄於地盤，當時其半邊身被燒傷，幸而及時被有心人帶到NPV非牟利獸醫服務協會作治療，才僥倖挽回性命。正所謂「大難不死、必有後福」，冬至在協會等待領養期間得到愛心爆棚的Wendy注意，並作出領養申請，從此過着幸福的生活。



【愛無分品種及年齡】

回想領養冬至的過程，Wendy謂一切都是緣分的安排，因她本身已飼養了兩隻貓咪，加上家居空間不大，所以沒有想過再飼養第三隻貓咪。直至有一天，從NPV的專頁中看到冬至受傷的資訊，協會呼籲大家為冬至提供一個居所，然而一直沒人回應。Wendy直言明白飼養寵物的人之心態，他們會覺得年幼的貓會較聽話，以及他們體形較細相對得意，而冬至已經4歲，加上牠是唐貓，不少人會覺得其不如名種貓般值錢，故冬至能成功被領養的機會較微，然而Wendy認為人不會被分等級，那為何要為貓咪們分等級呢？因此Wendy決心領養冬至。



【動物付出不少於人】

Wendy領養了冬至，為牠提供一個安樂窩之餘，亦給予牠很多愛護，或許外人會覺得只有Wendy單方面不斷付出，但在她角度而言，貓咪們亦帶給她很多歡樂。再者，人們有很多朋友、許多不同的娛樂，但是對於貓狗而言，牠們的世界只得主人，無論主人開心與否，牠們都會默默守在旁邊，與你共度每分每秒，讓你覺得牠們是你的家人。寵物會陪着主人直到牠終老的一刻，牠將其一生奉獻給主人，如此感動的瞬間，正是Wendy堅持飼養動物之處。