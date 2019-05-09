CASETiFY x Pokémon　快閃店今日搶先開賣

於1996年推出的電玩遊戲《Pokémon Red & Blue》，最初只是一款於任天堂Game Boy平台上進行的遊戲，大受歡迎後就發展出卡通動漫及不同版本遊戲，成為日本相當經典兼長青的暢銷遊戲。3年前，《Pokémon GO》以手機遊戲形式登陸iOS及Android，操作簡單同時保留Pokemon遊戲必備元素（收集、訓練及交易角色），全城大人細路個個拎住部智能電話瘋狂捉寵物精靈變身訓練員。隨着真人電影《POKÉMON神探Pikachu》於全球上映，電子用品配件品牌CASETiFY就特別與Pokémon首度合作，推出一系列印有不同寵物精靈圖案，並可加入個人化設計的電話殼、電腦套及無線充電座等產品。



CASETiFY x Pokémon聯名系列採用Day & Night主題，所有單品會分3階段推出。第1階段將於5月10日起於官網發售，第3階段更是與藝術家Craig & Karl合作，而每階段產品都以限量形式發售，設計均加入寵物精靈圖案，「精靈訓練員」可以揀選自己喜愛的角色並印上個人名字及城市，自訂獨一無二的專屬產品。



與此同時，品牌亦特別於洛杉磯、倫敦、東京及香港開設Pop Up Store（首間香港旗艦店將於稍後開幕），以慶祝此聯名系列登場。而香港區Pop Up Store會於今天正式於中環置地廣場開業，顧客可以親身到店內入手CASETiFY x Pokémon聯名系列，並可即場印製有個人化設計的各款自訂產品（需時約15分鐘）。想作為全球首批用家的話，見字就好立即飛奔店內，咁你今晚就可以拎住個最新Pokémon電話殼入場睇《POKÉMON神探Pikachu》。