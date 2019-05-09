【健樂事】求其洗、亂咁放　食菜也出事

「蔬菜」的形象一向健康，「多菜少肉」更被視為食得健康的Standard，但原來蔬果類食物必須識揀識食，否則有可能弄巧成拙！最近有調查發現，本港市面發售的蔬菜中，有多個樣本經檢驗後驗出含有除害劑殘餘，如「敵百蟲」，更有聲稱是本地有機莧菜竟含「氯氰菊酯」！



【勿偏食某種菜】

不想病從口入，進食蔬果前，必須小心處理，最簡單的方法是在流動的清水下徹底沖洗，亦可用乾淨的刷子刷洗表層較堅硬的蔬果，去除表面和縫隙間的污垢、污染物（包括農藥殘餘）。

另外，含重金屬的蔬菜，同樣有損健康，以鎘為例，毒性相當高，所以香港政府對鎘含量的標準較為嚴謹──只允許每公斤菜含0.1毫克；每日食用含鎘的蔬菜，不得超過324克，要是肝臟與腎臟長期積聚鎘，除了可影響腎功能、破壞骨骼、影響生殖能力，更有機會致癌！

長期進食含鉛超標的蔬菜，亦會給身體造成不良影響，尤其是胎兒、幼童，可損害中樞神經系統，影響大腦發育。由於我們難以用肉眼辨測蔬菜是否含重金屬，為免中招，建議大家在選購蔬菜時，種類不妨多元化一點，避免偏食某一種，以防因食用同一款餸菜太多，增加攝入過量重金屬的機會。



【炒菜會較可取】

洗菜時，不妨輕刷菜葉，再以熱水（攝氏30至40度）來浸，即可有效去除約40%濃度重金屬污染物。烹調方面，炒菜較烚菜可取，前者能有效將植物表面的污染物去除；要是烚菜的話，則盡量不要飲用烚過菜的水。

提提大家，蔬菜應存放在雪櫃，洗菜及切菜後亦要盡快烹煮，不宜放太耐，尤其是菠菜、莧菜及白蘿蔔等硝酸鹽含量較高的蔬菜，因為一旦硝酸鹽轉化成亞硝酸鹽，可引致正鐵血紅蛋白血症，換言之，益菜也會變毒菜！

