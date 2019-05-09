型格 x 度假風　一屋兩Feel泰完美

要選購傢俬燈飾等家居用品，相信大家都會聯想到匯集了逾百家具品牌、位於九龍灣國際展貿中心E-Max 4至5樓的E-Max Home家居中心，場內更雲集多間家居設計公司，今次為大家介紹的單位就是出自其中一間設計公司VirtuouS Interiors手筆，將這個東涌高層海景單位設計成型格與度假風兼備的安樂窩。



單位的最大賣點是無遮擋的海景，更可看到飛機在遠處升降，還有漂亮的日落，構成一幅絕美的圖畫。設計師Lyann充分利用這個優點，將景色引入室內，無論在那個區域都可看到海天一色的景致。「原本客廳和露台以梗窗及趟窗分隔，我改為大摺趟窗，拉開後視野更廣闊，安坐廳中都可欣賞到日與夜美麗的景色。」單位原本有三房兩廳，Lyann將客廳旁的房間改為開放式酒吧空間，屋主既可在此工作，又可嘆番杯放鬆下。中央設置了可升降的小桌子，窗台亦放置了咕𠱸，有朋友上來就可以在此邊傾邊飲。燈光方面，由於要迎合不同用途，因此設了多個燈光組合，確保工作的時間有足夠光線，relax的時候又可按需要調暗，甚至轉為紫、藍、紅等燈光，營造不同氣氛。



飯桌上的古銅Vintage吊燈非常矚目，原來是屋主太太一見鐘情的款式，為襯托這個主角，Lyann更特地將全廳的主色改為黑色，予人型格的感覺，客廳特以一張玫瑰紅色的梳化作對比，牛皮地氈提升高貴感。「客飯廳的牆身由多種物料組成，我選用了雲石、雙面玻璃、鏡鋼、馬毛等素材，深淺不一，加上牆身前後有致，打造出層次感。」另外，她將所有房門改為暗門設計，解決了一廳有五門的問題，令空間更歸一。



這個千呎單位只有屋主兩夫婦居住，可以隨心所欲地設計。屋主太太希望在家中都有置身泰國resort的感覺，於是Lyann將睡房重新規劃，將一間房打造成Spa空間，超大個方形浴缸很有度假feel，一邊浸浴一邊欣賞美景，是忙碌工作過後的減壓良方。「這個浴缸的size比日本的私人風呂還要大，不過裝修的工序也頗複雜，由於位置在睡房，我做了四層防水以免滲漏，而挑選美觀又合適的材質也很花時間，屋主對效果表示非常滿意。」Lyann說。至於主人房則貫徹泰式風格，木造的地台及牆身，再加上泰式擺設及掛飾，一絲不苟地呈現濃濃的泰國風情。



VirtuouS Interiors

Shop 524

電話： 2336 6446/2336 6426



E-Max Home家居中心

地址：九龍灣國際展貿中心4及5樓

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