本日日本：原宿Fb Cafe　請你食Emoji Pancake

社交媒體Facebook唔使多介紹啦，今日你畀咗Like未呀？該社交媒體於日本亦同樣爆紅，適逢5月19日係Facebook日語版的11周年，為作紀念，於5月17日至19日在東京原宿將會開設日本首間Facebook Cafe賀佢一賀！咁間Cafe有乜賣點呢？店舖會為顧客免費提供印有不同表情符號的Facebook Sweet Pancake，精美賣相絕對適合用來呃Like，不過想享用的話就要先花點工夫，事關到場的朋友要回答關於使用Facebook及旗下Instagram的私隱及帳戶安全問題，根據你答案的分數，會獲得不同的表情圖案及朱古力醬汁，包括有「慘慘×白朱古力」、「嘩×牛奶糖朱古力」及「勁正×黑朱古力」共3款，想要勁正的話就要事先做定功課喇！



Facebook Cafe

時間：5月17日2:00pm~8:00pm，5月18日及19日11:30am~8:00pm

地點：Aloha Amigo harajuku 1F（東京都涉谷區神宮前5-16-13 SIX HARAJUKU TERRACE）

