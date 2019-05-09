女生對抗雨天最強利器　亞洲限定版CHANTEBOOT STRIPE

近排天氣日日都落雨落唔停，行出門口未返到公司都已經濕咗大半，衫褲都仲話可以帶多套返公司換，但鞋又重又阻碇，冇理由着一對帶一對出門咁誇張！所以你話一對就算落住「狗屎」都可以令你雙腳乾爽舒適的雨靴，喺香港雨季係幾咁重要呢！擁有超過160年歷史的法國品牌AIGLE，最出名就係以人手製造具備功能性及時尚性的橡膠靴，今季品牌特別照顧亞洲女生的需要，推出亞洲限定版女裝橡膠靴CHANTEBOOT STRIPE，設計與擁有40多年歷史的童裝橡膠靴LOLLY POP及男裝橡膠靴GLENAN設計同出一徹，同樣於靴筒沿邊飾有經典橫間細節呈現法式簡約風格，同時亦帶出AIGLE橡膠靴最初為航海而誕生的根源。



此外，今季AIGLE亦有推出一系列女裝、男裝及童裝外套，當中女裝就分別有ABELLA SHORT、GLENUN及MOURAZE等多款長身及短身剪裁的輕盈外套登場，最重要是容易收納及擁有防水機能，最適合女士放於手袋以備不時之需。男裝方面則以DAGWOOD及BENET兩款外套主打，與童裝POPRAINI FUN MTD外套一樣具備輕薄、便攜及防水機能，後者更特別於帽前部分加入可愛的動物圖案，營造出童真玩味。