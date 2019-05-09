兒童界人氣Hi-5　9月開Show

阿爸阿媽為五月天、容祖兒演唱會撲飛，現在風水輪流轉，要為家中「細老闆」撲飛啦！只因兒童界人氣爆燈的澳洲電視節目Hi-5，時隔3年終於再次來港，舉行全新巡迴演出「Hi-5 Supers」。故事講述5位成員達成了願望，化身一日超級英雄，但期間遇上重重難關，令他們學到如何克服恐懼及善用自己擁有的能力，同時透過《L.O.V.E》、《Amazing》、《Action Hero》等經典歌曲，配搭精彩的舞蹈表演，以及特別的舞台效果，Hi-5將帶領大人細路投入音樂世界，在一片歡樂的氣氛中尋找自己內在的超級英雄。



值得一提，場內特別為持有VIP門票的觀眾設置舞池區，讓小孩可以隨着5位主持載歌載舞，製造難忘的回憶。你都想帶埋仔女觀賞Hi-5的精彩表演？由即日至5月20日，凡購買20張或以上相同場次及票價的門票，即可獲得85折，團購者可發電郵到hi5supers2019@gmail.com；而非團購者，門票將由6月14日起於快達票發售。



「Hi-5 Supers」

日期：9月14及15日

地點：九龍灣國際展貿中心Star Hall