生活夜校：正宗佛跳牆原來另有名稱

這道福建傳統菜式，何解會由「福壽全」改成「佛跳牆」呢？一說是相傳始於清光緒年間，當時一名福州銀局官員為招待高官布政史周蓮，命家中祖籍紹興的夫人烹調佳餚，夫人於是將雞、鴨、羊肘、豬手、鴿蛋和各式海產集合起來，放在紹興酒罈之內用慢火煨煮，味道極為鮮美。高官食過後讚口不絕，更命令鄭姓家廚重新改良炮製，於是鄭大廚便將矜貴的鮑魚、花膠、海參等食材配以紅棗、薑片、冬菇和筍等，逐層放入紹興酒罈內，以大火煲滾後再以慢火煨煮，令鮮味倍增。



後來鄭大廚自行開設餐館，以「福壽全」作招徠，吸引各地名人老饕慕名而至。一日，一群文人才子到餐館用膳，也點了這道名菜，當罈子端上桌並徐徐打開蓋子之時，香味湧出，瀰漫整個房間，才子聞到這樣的香氣，即賦詩道：「壇啟葷香飄四鄰，佛聞棄禪跳牆來。」香氣撲鼻，令佛祖和尚等也棄素吃葷，自此，便有了「佛跳牆」之名。而另一說則是由於「福壽全」在福州閩語中與「佛跳牆」發音非常相近，故此得名。



無論是「福壽全」抑或是「佛跳牆」，當初用來盛載食材燉煮的容器是紹興酒罈子，而一個酒罈子最細小的也離不開一兩斤（當然是以斤計，十斤八斤更是常見款式），可想而知當年一味菜的分量何其壯觀，猶如矜貴版盆菜。今時今日，基於環保及健康原則，分量已大大減少，多以迷你燉盅炮製一至二人分量，食材亦不再一味的海味，更棄用魚翅，改用魚鮮及輕怡食材等，當然，遇上大時大節，亦有食店推出矜貴版，用上鮑魚或燕窩炮製，湯清味鮮，依然叫人回味。