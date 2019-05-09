紅米手機是不少人首選的入門型號，而這個系列原來不經不覺已經來到第7代。紅米7行貨命名為Redmi 7，擁有6.26吋720p水滴屏幕。拋光塑膠機背雖然手感一般，但就提供夢幻藍、魅夜紅、亮黑3色，測試的魅夜紅就大玩黑紅漸變，設計有特色。新機同時備有雙鏡頭，由1,200萬像素主鏡頭及200萬像素景深鏡頭組成，更內置AI場景模式。硬件上則採用Snapdragon 632處理器，另內置3GB RAM及64GB內存，以千三有找的機價來說，相當足料。





規格表

制式︰GSM、WCDMA、FDD-LTE、TDD-LTE

處理器︰Qualcomm Snapdragon 632八核心

記憶體︰3GB RAM、64GB ROM，支援microSD卡

屏幕︰6.26吋 （1,520×720解像度）

鏡頭︰（前置）800萬像素、（後置）1,200萬像素+200萬像素

對外連接︰802.11n、藍牙4.2、microUSB

電池容積︰4,000mAh

作業系統︰Android 9

體積︰158.65×76.43×8.95mm

重量︰180g