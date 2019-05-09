【深夜字聊】事後肌肉反而冇咁痛　原來因為……

Q：我今年三十多歲，男性，因工作壓力常有肩頸背肌肉痛問題，多年來常靠服用止痛藥。分手後很久沒有性生活，直至近月交了新女朋友，密集做愛，還以為很累很透支，怎料情況相反，身體的疼痛感整體減少，幹勁大增，究竟是這和性愛相關嗎？

P先生



A：男士長期抵受工作和環境壓力，加上步入盛年，的確容易發生痛症。痛症減少絕對是好事，這也的確與性生活有密切關連。一方面，單身多時，現重拾一雙一對的戀人關係，自然就會人逢喜事精神爽，較易驅散心理壓力帶來的身體問題。另方面，性愛能減輕身體疼痛，它實在存有科學解釋。近年，已有不少醫療體系，確認床笫性愛對個人健康和活力帶來提昇。就好像數年前英國「國民保健署」（National Health Service，NHS）提出，「性運動」（Ssexercise）對男女均有益處，只要在性愛時多用一點活力和想像力，其運動效果不下於運動訓練，做愛時人體運用到每條肌肉、心肺活動提高，每小時燒掉約300卡路里熱量，該機構還特別提倡在冬天多作幾回，因冬天多性愛可以防止感冒、身體疼痛等不適，性高潮會把一些天然止痛劑送進血液，有助減痛。它甚至提出，若女士有皺紋困擾，性高潮有防止皺眉紋加深之效，令女性看起來精神抖擻和年輕。



「性運動」效果了得，皆因伴侶於享受性快感和高潮時，雙方腦裡釋放的內分泌激素「腦內啡」(Endorphins)便會刺激身體，使人感到興奮、輕鬆又快樂，它也屬於天然止痛劑，當它被送進血液可即時舒緩傷風感冒和肌肉疼痛。女性方面，雌激素刺激下大量分泌「腦內啡」，可令女性在性愛後秀髮烏亮，皮膚緊緻起來，皺紋也減少。男性於性愛後會感覺身體暢快舒爽、女性則容光煥發，正是受惠於性愛的好處。性愛可紓緩疼痛，不過亦建議閣下找醫生診斷，檢查骨骼，看看是否因長期坐姿或站姿不正確導致肌肉勞損。此外，患者缺乏運動、床褥軟硬度不適合、睡眠姿態不佳、情緒壓力等，也都是導致個人身體痠痛的元兇，宜趁年輕，多管齊下，徹底消除痛症。



李偉儀