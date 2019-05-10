茲曼尼GIORMANI 送你Macaron真皮及布藝禮品系列

Macaron (馬卡龍) 一直是人氣高企的法式夢幻甜品，味道甜美之餘，繽紛的顏色更讓人感到心情愉快。想為家裡多添愉悅幸福感? 不妨考慮加入繽紛的馬卡龍色系，讓家居仿如置身一個色彩空間。茲曼尼GIORMANI特別推出全新 「Macaron真皮及布藝禮品系列」，色彩繽紛夢幻，用色彩點綴家居，可營造家中一個甜美氛圍。



【Macaron繽紛色系 締造色彩空間】

全新茲曼尼GIORMANI 「Macaron真皮布藝禮品系列」部份更以意大利高級真皮皮革 KING LEATHER製成，紋理天然，觸感柔軟細膩，共4款夢幻色系，款款都色彩悅目，造型可愛飽滿，必定於家中締造一個心情開朗的色彩空間。



【PIGGY布藝腳踏 造型可愛活潑】

PIGGY腳踏造型的骰可愛，其設計概念亦充滿著家的味道，PIGGY的尾巴可接著緊扣相連，彷如家人一樣，亙相扶持，亙相緊扣。 PIGGY腳踏由香港著名設計大師劉小康(Freeman Lau)設計，透過創意與精湛工藝將藝術作品帶入家中。



【訂購梳化85折 送您GIORMANI Macaron真皮布藝禮品】

即日起到茲曼尼GIORMANI訂購梳化可享85折外，折實後滿 $7,000 起，即送您指定茲曼尼GIORMANI Macaron真皮及布藝禮品 (價值高達 $4,850)。



【7折加購】簡約茶几 輕鬆打造寫意空間

訂購任何梳化，即可享7折加購優惠換購心水茶几，讓您於家中輕鬆打造寫意空間。尚有更多茶几款式，立即親臨店舖選購啦！



【條款與細則】

1. 優惠期有限，只適用於本港門市。

2. 必須購買梳化，並按折實後之金額送贈不同指定禮品。

3. 優惠期內，禮品數量有限，送完即止，而茲曼尼亦有權以其他禮品代替。

4. 禮品只限指定款式及顏色。圖片只供參考，一切以實物為準。

5. 價格將會根據款式、皮革級別及訂製要求有所不同。

6. 皮色選項將不定期更新，恕不另行通知並以門市提供之皮辦為準。

7. 額外一年保養服務優惠只適用於新訂造梳化，並以每張單及單上送貨地址計算。並最多可享6年內結構保用 及 4年電動機件保用*，相關保用服務均受有關條款及細則約束，詳情請參閱「保用條款及細則」。(* 4年電動機件保用只適用於新訂造彈鉸梳化)。

8. 以上優惠不得與其他優惠同時使用，亦不適用於陳列品、相關指定產品及費用。

9. 優惠受有關條款及細則約束，詳情請向店員查詢。

10. 茲曼尼保留修改是次推廣活動的所有條款及細則或終止推廣活動之權利而毋須事先通知。如有爭議，茲曼尼保留最終決定權。

11. 如以上優惠，條款與細則與門市有異，將以門市為準。