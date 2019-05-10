提起脂肪，大家都耍手兼擰頭，怕影響外觀，更怕脂肪過多引致心臟病、糖尿病等問題。其實人體脂肪有好有壞，「壞」脂肪是白色脂肪，負責儲存脂肪，大多在肚腩等位置積聚；「好」脂肪則是啡色脂肪，是減肥好幫手。



啡色脂肪屬於活發性細胞，有發熱、保持體溫的功效，能增強體內的新陳代謝，燃燒卡路里。過去啡色脂肪只在BB身上發現，直至2009年，科學家才發現，成年人體也殘存少量啡色脂肪，而且大部分集中在肩頸背部位。那些吃極不胖的人，正與身上殘存較多啡色脂肪有關。有實驗透過移植啡色脂肪，成功令老鼠減磅，回復正常血糖值，對治療肥胖症和糖尿病帶來希望。一般人也可透過激活殘存的啡色脂肪，達到加快代謝的效果。



至於怎樣「激活」，簡單可以用暖敷、多運動肩頸背；最有效當然是勤做按摩，例如LMP和韓式養生療程，就能針對刺激肩頸背部位。LMP的發熱走珠機頭能促進血液循環，吸力能打散淋巴結，針對刺激穴位。韓式的熱力則來自雙極射頻，比LMP的熱力更能深入肌底層，做到刺激膠原增生效果。療程所用漢方人參油，塗後肌膚會即時產生溫熱感，加強血液循環效果更好。做這兩款機有助活化肩頸背的啡色細胞，中醫亦認為肩頸是接駁頭和身體的樞紐，上注於頭部和面部的血液都要經過肩頸，肩頸氣血暢通，面容不再浮腫、臉色更顯紅潤。我早前在公司做完韓式按摩，出清千年火毒痧，全身馬上放鬆了，面色黃氣也沒有了，回復透白感覺。多按壓肩頸，無論對減肥養生也有幫助。



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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。



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