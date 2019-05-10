撲飛喇！《國際綜藝合家歡》

暑假是難得的親子時間，當然要為家中的「老細」好好Plan親子節目啦！大型藝術節「國際綜藝合家歡」每年總掀起親子界撲飛熱，只因主辦單位邀來多個海外團體及香港藝團，炮製一連串教育與娛樂並重的精彩節目，包括多媒體劇場、戲偶劇、音樂、舞蹈、寶寶互動劇場、小丑劇場及魔術等。今年門票將於5月10日起在城市售票網公開發售，你還不快快刨定書，Mark實心水節目？以下是小記精選的幾個節目，不知會否是你的心水？



《STEAM之四大發明》兒童創意音樂劇場

推介原因：要數教育界熱話，怎可不提「STEAM教育」（Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics）？進念．二十面體帶來《STEAM之四大發明》兒童創意音樂劇場，藉着中國四大發明：造紙術、印刷術、指南針、火藥（不是粥粉麵飯呀！），介紹STEAM的基本概念，透過形體、木偶、呼拉圈舞蹈、唱遊和互動方式，啟發小朋友對科學、藝術和中國文化的認識。



《音樂尋寶記3》賞中樂

推介原因：音樂藝術的培養，亦是不少家長關心的課題。香港中樂團邀來尋寶王「阿德」，帶領大家解開拉弦和彈撥樂器之迷，一起細聽多首中樂經典名曲，如《音樂歷險記2》、《原始狩獵圖》、《苗嶺的早晨》、《草蜢弄雞公》、 《百鳥朝鳳》、《小毛驢》等。



《空想運動會》舞蹈表演

推介原因：小朋友跳跳紮，無時停，一於見識一下運動新丁如何竭力爭取奧運會的入場券？《空想運動會》雲集不加鎖舞踊館的舞者，以及來自日本Namstrops的舞者體育訓練出身，彈跳力和動力驚人，再加上劉銘鏗（神父）設計的立體紙藝，欣賞玩味滿瀉的表現外，還可感受奮鬥過後的滿足感和體育精神。



《羅賓漢．俠盜再見》兒童劇

推介原因：經典羅賓漢故事，陪伴不少人度過童年。創意爆棚的冰島西港劇團，與著名英國劇作家大衞．法爾攜手合作，將經典羅賓漢故事改編為兒童劇。舞台布景巧妙地隱藏重重機關，演員於巨型陡斜的舞台上飛天遁地，緊張刺激的鬥劍搏擊場面，加上音樂、雜技及浪漫喜劇等元素，令人目不暇給。是次演出為亞洲首演，大家不容錯過。

