三界五行：見煞化煞　趨吉避凶

門與窗同一坐向，例如獨立別墅、村屋或古老大屋等，門口對着大樹或電燈柱，都犯了「頂心杉」忌，對事業、財運、健康及家庭和諧，都有負面影響，如果無法改變，惟有在家門兩旁擺放盆栽常綠植物，如橡皮樹、龜背竹、巴西鐵樹、羅漢松，虎皮蘭，避免放仙人掌、玉麒麟有刺的植物。門楣張貼「五福臨門」或「四季平安」，門口鋪「出入平安」紅地氈。



門口對水，不論甚麽水，都是「撲面水」，難聚財，而且易惹爛桃花，化解方法在屋頂擺設金屬風水雞，屬兔者與雞相沖，用石龜代替，均有招財化煞功效。家門口對正三岔路口、八字路口或墳場、擺放骨灰龕的地方，可在家門左右兩邊擺石象，或面向前方，左手邊的青龍位，擺放刻有「南無阿彌陀佛」或「泰山石敢當」的石塊。



家住大廈式住宅，雖然家門沒有上述問題，但是，如果窗外或露台外有這些景物，也要在窗台用類似的方法化解。另一方面，大廈式住宅的家門，會遇上一些古代沒有的風水問題，也不能掉以輕心。



常見的問題和化解方法如下：



家門對正電梯。電梯門開開合合，猶如虎口，如果家門內是玄關位，問題不大，可放一個陶瓷圓盆，用水養綠蘿，或用陶瓷筆筒形花瓶養四支或六、八、九支富貴竹就可以化解。但這個環境，這個被沖煞的位置就不宜擺放財神、福祿壽了。（明續）



方向宇