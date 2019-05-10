Colourmix卡萊美　清爽水亮迎SUMMER

雖然最近天氣陰晴不定，但夏天嘅步伐已經漸漸走近，係時候揀定啲清爽而又保濕嘅產品，隨時應對悶熱天氣帶黎嘅肌膚問題，準備好迎接Happy Summer!由即日起嚟Colourmix卡萊美，用埋銀聯卡(卡號以62開頭)消費指定貨品單筆滿$1000，仲有85折!最高立減$200!



CLINIQUE 自我修護水嫩補濕啫喱50ml

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BIOTHERM 皇牌奇蹟水 125ml

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THEFACESHOP 天然ECO溫和舒緩全身防曬乳 SPF40/PA+++ 120ml

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SANSIM 清爽洗面奶 150g

SANSIM 酵嫵白泥淨膚潔面乳150g

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SUTEKI 黑珍珠活力眼膜 30對

SUTKEI 紅參逆齡眼膜 30對

SUTEKI 亮麗舒緩保濕眼膜 30對

建議價 $220/盒

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優惠期：10/5/2019-23/5/2019

地點：卡萊美全線港澳門市

卡萊美網店：www.colourmix-cosmetics.com

*優惠受有關條款及細則約束，詳情請與店員查詢。

*優惠貨品數量有限，售完即止。