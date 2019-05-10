Colourmix卡萊美 清爽水亮迎SUMMER
2019年05月10日 14:30
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Colourmix卡萊美 夏日美肌護膚品低至32折，一齊迎接炎炎夏日!
雖然最近天氣陰晴不定，但夏天嘅步伐已經漸漸走近，係時候揀定啲清爽而又保濕嘅產品，隨時應對悶熱天氣帶黎嘅肌膚問題，準備好迎接Happy Summer!由即日起嚟Colourmix卡萊美，用埋銀聯卡(卡號以62開頭)消費指定貨品單筆滿$1000，仲有85折!最高立減$200!
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SUTEKI 亮麗舒緩保濕眼膜 30對
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優惠期：10/5/2019-23/5/2019
地點：卡萊美全線港澳門市
卡萊美網店：www.colourmix-cosmetics.com
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*優惠貨品數量有限，售完即止。