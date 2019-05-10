自製涼拌花膠　孝敬貪靚媽咪

母親節要孝敬媽咪除送禮表達心意外，不妨親自下廚，為貪靚媽媽炮製一道美顏菜式，可能更加窩心。今日請來上環一間老字號海味店負責人Macy，教大家利用養顏花膠炮製一個涼拌菜式，適合用來討媽咪歡心。Macy指花膠含豐富骨膠原、蛋白質、磷質及鈣質等，加上低脂肪及低膽固醇，具有滋陰、養顏、活血等食療功效。用來做涼拌的話，可挑選較為薄片、口感較為爽身的印度野生金筒花膠，另加鎮江醋、花椒等令味道更香更惹味。



材料：

已浸發花膠 1隻

黑木耳 2朵

窩筍 1/3條

竹笙 2條

麻油 3湯匙

花椒油 1湯匙

芝麻 少許

花生碎 少許

芫荽 少許



醬汁材料：

冰糖 3湯匙

花椒 8粒

八角 3粒

生抽 半杯

蒜片 6片

香葉 2片

鎮江醋 2湯匙

花雕酒 1/3杯



做法：

1. 竹笙及黑木耳浸軟。醬汁材料混合後以小火煮至濃稠。

2. 窩筍洗淨後去皮切成幼絲，用鹽醃約10分鐘後汆水，瀝乾水分備用。

3. 花膠、黑木耳及竹笙加雞湯及薑片，蒸30分鐘，待涼後切成幼絲，加窩筍絲拌勻。

4. 在碟面加適量醬汁，加拌勻的雜絲，淋上麻油、花椒油，灑上芝麻及花生碎，最後用芫荽做裝飾即成。