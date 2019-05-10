FoodieCurly鬈毛妹：無所謂的餐廳

今次到台灣，我到了宜蘭「被遺忘的部落」樂水住了三天兩夜，經歷了很多前所未有的事情，例如是穿上民族服裝學跳舞、到田裏摘菜、坐蹦蹦車、到森林裏面做陷阱、參加祭祀儀式等等，說到飲食，這裏也有獨一無二的體驗。



入住酒店通常會有杯welcome drink，當我們第一天來到樂水，族人一樣為我們準備了「歡迎飲品」。我們每人獲派一隻用竹子切開的「杯子」，接下來三天我們都要用同一隻杯，所以大家都在杯子上簽名，以茲識別。



飲的是甚麼呢？是他們的養生飲品「刺葱茶」，可以美容、防三高，提神醒腦等，味道有點像香茅，十分清新，因為部落遠離市中心，所以原住民特別重視養生和飲食平衡，這樣就可以減少求醫的次數了。



晚餐由嬤嬤阿拜．把上主理，她今年已經61歲了，仍然皮光肉滑。問她準備了甚麼菜，她笑說這是「無所謂的餐廳」，當天有甚麼食材，她就隨心煮出來。這裏全部蔬菜都是族人自己種的，包括稻米，山豬、黃麂則是打獵回來，連水都是高山泉水，非常純淨天然。



今晚我們有炸南瓜野菜餅、花椰菜、番薯、泡菜、蒸鱸魚等等，因為這裏的水很乾淨，所以河魚十分鮮美；酸白菜是用益生菌來醃的，除可以當前菜，也可以做火鍋湯底。這頓飯很簡單，沒有賣弄甚麼花巧，沒拍到IG靚相，不過食材新鮮美味就是王道。



嬤嬤除煮飯了得，原來也是一位藝術家，牆上的畫作都是她的作品，她說已經在宜蘭文化局舉辦過三次畫展了，佩服！



「樂水」部落體驗

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