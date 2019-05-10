5大必影Check Point　攝獵太平清醮

每年的佛誕假期前後，長洲都會舉行一年一度的太平清醮慶祝活動，入到去當然要睇飄色、食平安包、欣賞搶包山等一連串節目，想影靚相的話，今年就帶埋激輕的Canon EOS 200D II入門級單反相機，助你輕鬆走勻以下介紹的5大Check Point打卡位。



Check Point 1：眼球對焦鎖定飄色

雖然太平清醮活動，係由即日至5月13日，不過好多人都會在5月12日佛誕正日湧入長洲，皆因當日下午2時會有飄色巡遊活動，巡遊隊伍將於長洲的大街小巷穿插，當地的小朋友會裝扮成神明、古今人物等，如果想影得清楚，200D II加入的眼球對焦功能就幫到你。



Check Point 2：濾鏡特效攝平安包

搭車搭船入到長洲，點都要一試招牌的平安包啦，而長洲平安包較為有名的包括「郭錦記」及「康蘭」兩間老字號，分別位於北社街和海傍道。買到新鮮出爐的平安包，唔係即刻擺入口，而係相機先食，200D II提供多達10種創意濾鏡，例如用魚眼效果、HDR、模型效果、玩具相機效果等，玩出與別不同的風格。



Check Point 3：反芒多角度影真包山

眾所周知太平清醮當日會有幾萬人逼爆長洲，景點之一莫過於北帝廟對開空地的三座真包山，皆因這三座包山是由祭祀用的真包堆砌而成，跟搶包山比賽使用的假包山截然不同，要在人山人海的環境影到靚相，好多時都要高舉相機，而200D II配備3吋104萬像素屏幕，除了能夠低抄高拍，以多角度影到真包山，仲可以畀大家翻芒自拍。



Check Point 4：4K錄製平安包手信

睇完飄色、食完平安包，可以到碼頭附近的長洲家樂徑，購買特色平安包手信，顧名思義手信全部仿照平安包的外形而設計，例如有匙扣、擺設等等，就算唔買都可以用相機影相或拍片。200D II支援4K@25fps質素攝錄，配合「雙像素CMOS自動對焦」系統，對焦又快又準。



Check Point 5：高ISO拍搶包山比賽

太平清醮的壓軸重頭戲，固然是晚上舉行的緊張刺激搶包山比賽，成就新一屆「包山王」和「包山后」，畢竟比賽用的包山有一定高度，要影到搶包山健兒的動作和表情，除了要配備一支遠攝鏡頭特寫，更要配合相機的高感光度和連拍，而200D II提供最高Hi 1（ISO 51,200）感光度，咁先唔會影到鬆郁朦。





Canon EOS 200D II規格表

感光元件：2,410萬像素CMOS

轉換系數：1.6倍

顯示屏：3吋104萬像素多角度

感光度：ISO 100~ISO 51,200

體積：122.4×92.6×69.8mm

重量：402~404g（淨機身）

