飲食嘗識之純素豬肉係咪肉?

豬肉是常見的肉類食材之一，烹調的方法多樣化，將豬肉剁成免治質感便可搓成肉丸、肉餅或肉餡炮製釀菜，近年坊間有全新的純素豬肉，同樣以免治肉碎的質感登場，可否從外表和質感上能否分辨兩者呢？據觀塘一間烹飪教室的創辧人Celia指，真免治豬肉的顏色偏粉紅，純素豬肉由豌豆、米、非基因改造大豆和冬菇製作，顏色較深，還可以找到點點白色脂肪，像真度非常高。



質感方面，真豬肉要加蛋或其他材料拌勻，才會產生較黏稠的狀態，純素豬肉本身已較黏身，加蛋也可以搓成肉丸或肉餅。在烤焗後輕輕切開，真豬肉較易散開，入口彈牙，純素豬肉反而結實一點，但吃入口會發現純素豬肉質感較軟腍。



Celia以泰式生菜包為例，她說真豬肉和純素豬肉的醃味和烹煮過程沒大分別，除了真豬肉要在事前清洗而純素豬肉不用外，純素豬肉亦會改用素魚露來醃製，但烹調時間則稍有不同。「真豬肉烹調時間需要久一點才會熟透，而純素豬肉只需要1/3時間便能煮熟，不用怕難掌握時間。」至於煮熟的成品，純素豬肉色澤會較深，吃入口，其實與真豬肉的濃厚肉味不同，純素豬肉會帶淡淡的冬菇味。