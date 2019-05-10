營事檔案：韭菜滑蛋炒蝦仁　膳食纖維高

今次介紹給大家的是一道家常菜──韭菜滑蛋炒蝦仁。大家可能早已知道雞蛋和蝦仁這兩種食材的營養價值非常高，卻不知道韭菜的價值，所以今次我會拿它作為主角。



【韭菜可預防便秘】

第一，韭菜含有豐富的膳食纖維，可以增加我們用餐時的飽肚感，更可促進腸道蠕動及預防便秘。第二，韭菜含有鋅質，可有助增強身體的免疫系統，減少患病的機會，還對肝臟和腎臟有益。第三，韭菜含有硫化合物，可以抑壓細菌和提高食欲。第四，韭菜還含有豐富鐵質和葉綠素，也是補血的重要元素，可改善貧血。第五，韭菜也含有鉀質，可有助身體去水腫，和有助降血壓。有些人會不喜歡韭菜的味道，但你看看它的營養價值，真的不妨一試呀！



【蛋黃有益過蛋白】

雞蛋，提供人體優質蛋白質，含有所有人體不能製造的必須氨基酸，有助維持身體發育和細胞修補。很多人都以為蛋白有益過蛋黃，其實蛋黃的營養更豐富，蛋黃含有很多脂溶性營養，例如維他命A、維他命D和玉米黃素等，因此必須用油一起烹調，我們食用時才能夠吸收最全面的營養。維他命A和玉米黃素都有效預防眼部疾病，維他命D則有助鈣質吸收。



至於蝦仁的卡路里低，脂肪含量低，和雞蛋一樣富有蛋白質。另外，蝦中含有蝦青素，是類胡蘿蔔素的一種，抗氧化力高，可提高免疫力、對抗自由基、和預防癌症等功效。



【韭菜滑蛋炒蝦仁】

材料：

韭菜 1把/2碗（熟）

蝦仁 10粒（中）

蛋 2隻



調味料：

鹽 少許

油 2-3茶匙



做法

1.韭菜洗淨切斷；打蛋備用；蝦仁去腸洗淨，用廚房紙吸乾水備用。

2.落油鑊，先將蝦仁炒熟盛起，再倒入蛋汁炒至半熟盛起。

3.放入韭菜，炒熟。

4.最後倒入半熟蛋和蝦仁混合，放鹽調味即成。



吳耀芬（Kathy）認可營養師（香港營養師學會）

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂收身。