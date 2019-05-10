本日日本：機會嚟喇！機械人駕駛員大募集

拜《機動戰士》、《超時空要塞》、《魔神英雄傳》及《新世紀福音戰士》等動畫所賜，不少男生小時候總希望可以駕駛機械人去打番場硬仗！苦等咗幾十年，呢個看似遙不可及的幻想終於有機會實現！話說將於5月18日至19日在東京台場舉行的CHIMERA GAMES活動，便有由美國Megabots公司開發的巨型機械人MEGABOTS在場恭候大家，更畀大家一試駕駛它的滋味！先介紹一下MEGABOTS的規格，高4.5米、重6噸、輪出功率達24匹。武器方面，其右臂是一個發射器，可發射時速達190公里、重1公斤的油漆彈；左臂則可裝上巨爪，其握力高達1,300公斤！單睇數據，絕對係一副戰鬥格。而MEGABOTS於2017年亦真的跟另一個由日本炮製的巨型機械人Kuratasu展開激戰，它們的決鬥片段更曾成為網友熱話呢。而活動期間，現場會每日抽選40名訪客一嘗操控這個機械人的滋味，相信過程肯定甚富挑戰性兼趣味！



除了操控機械人，打着「集合世界小眾娛樂的革新場所」旗號的CHIMERA GAMES，本身亦為到場的小朋友提供逾80種的活動，同場亦有大量極限運動的表演及體驗，並有音樂表演，娛樂元素十分豐富，就算唔Like機械人，一家大細也可玩個痛快。(收費：1日券大人5,000日圓、高校生3,000日圓、中學生以下免費入場)



CHIMERA GAMES VOL.7

時間：5月18日至19日11:00am~

地址：東京都江東區青海1-1-17 CHIMERA GAMES特設會場

網址：https://games.chimera-union.com/contents/MegaBots/