征選遊：豪華郵輪$3.9億換新Look

常言道要「與時並進」，無論是人是物都要因應不同環境作出調整。挪威郵輪亦不例外，說的是其於2017年在上海首航的喜悅號（Norwegian Joy），為了今年5月正式起航的西雅圖至阿拉斯加航線，耗資了US$5,000萬（約HK$3.9億）進行翻新工程，除了有新加入的餐飲外，亦將原本的招牌設施進行優化，為乘客帶來更多驚喜。



招牌設施 齊齊升呢

喜悅號是挪威郵輪16艘郵輪中的第15艘，於德國Meyer Werft造船廠製造，為有史以來最大型的郵輪之一，共有20層甲板，排水量167,725噸，載客量達3,883人，屬Breakaway Plus級別郵輪。雖然於2017年才登場，但隨着郵輪由原本主打中國市場，改為於5月至9月展開阿拉斯加航線，順勢耗資US$5,000萬進行翻新。如此大手筆，究竟有乜新改變呢？基本上由地氈到裝潢均予人煥然一新之感，當中注目的莫過於喜悅號的海上小型賽車場及提供虛擬實境遊戲體驗的星際探索中心（Galaxy Pavilion）兩大招牌娛樂設施均齊齊升呢！前者的賽道比以前增闊了，讓駕駛小型賽車來得更過癮盡興；後者則有遊戲更新，有驚險的越野車和帶你遨遊天際的滑翔傘等題材，加上超真實的F1模擬賽車及考考大家創作力的3D Scan繪圖，無論大人或小朋友都能樂在其中。



餐館酒吧 加碼登場

另一個重點翻新對象是餐廳，新加了13間新的餐館及酒吧，除了一間以50年代汽車為主題的American Diner外，其餘都是挪威郵輪旗下的著名餐館。想隨時隨地開餐的話，16樓不受時段限制的自助餐餐廳Garden Cafe會是個好選擇。想邊收看直播球賽邊用餐有The Local Bar & Grill。想來點亞洲地道美味可到Food Republic，而愛海鮮的則有Ocean Blue，加上備有Band Sound助興的Q Texas Smokehouse，一日數餐可天天不同餐館。想與知己或愛侶飲幾杯的，我會推介8樓的The District Brew House，內裏提供20多款啤酒，而是次阿拉斯加之行更邀請了當地於1986年開業的啤酒廠Alaskan Brewing Co.，其出品選用冰川水、當地國家公園常見的雲杉和煙三文魚常見的榿木作額外材料，製作出充滿阿拉斯加色彩的Amber，另一款具比利時風味的白啤則充滿花香及橙皮味，清爽度十足！



舒適住宿 專享配套

客房方面，喜悅號的房款選擇相當豐富，包括有挪威郵輪船隊中只此一家的禮賓級（Concierge-level）客房，該款套房寬敞舒適，更提供24小時禮賓服務及私人用餐享受。想有更多私人空間而銀彈許可的朋友，不妨試試喜悅號於17至19層前段甲板的The Haven by Norwegian高級船中船式奢華套房專區，當中最抵讚的是，70多間套房有些還設有無阻礙設計，可讓輪椅輕易通過，加上備有私人會所俱樂部設施、室內私人泳池和餐飲場地，甚至高人一等的專用觀景台，配上私人管家服務，一早一晚可與家人靜心感受美景，是不錯的選擇。



行程：挪威郵輪喜悅號即日起至9月會由西雅圖往北向阿拉斯加出發。路線途經阿拉斯加克奇坎、朱諾、冰峽點、史凱威和卑斯省維多利亞等多個港口，內艙房每位US$349（約HK$2,722）起。



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