Acne Studios牛仔系列　90年代經典重現

牛仔服，被公認為時尚界永遠不會過時的百搭單品，但牛仔服也會隨着每季潮流產生不同變化，好似近年90年代復古風大熱，Acne Studios全新推出的牛仔系列，就以90年代的美國文化和工作服為設計主軸，並重塑品牌標誌性的1996和1997牛仔褲款版型，以不同顏色設計和水洗程度工序重現經典牛仔褲，同時運用不同色調的牛仔布打造出嶄新的拼布款式。



系列牛仔褲經過多種不同的水洗顏色，包括粉紅色、深黑色、淺黑色、深棕色、中至淺的藍色和靘藍色，再加上復古拼貼設計重新演譯Acne Studios的經典。牛仔外套同樣地重現了最初Acne Studios原版，包括男裝1998和女裝1999及2000。牛仔外套與牛仔褲的色彩和水洗相應，1998是經典的牛仔外套設計，而1999版型輪廓剪裁較為寬鬆，2000則是長版牛仔外套設計沿邊兩側帶有口袋。同時，運動外套、拼貼Tee連衣裙、連帽上衣及漁夫帽，亦採用了牛仔布面料，配上不同的設計細節，包括顏色拼貼、帶有運動風的條紋邊和拼接設計。