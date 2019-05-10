今個周末　帶媽媽行市集

還未想好母親節的節目？一於帶媽媽去逛市集，做個文青媽媽！SOHO MARKET將於1連3日的假期舉辦「好‧媽媽」市集，為大家搜羅逾40個充滿本土特色的手作攤檔，大人細路都啱行，齊齊慶祝母親節。



如果媽媽愛花的話，可為她送上「Flower Diary」的花藝擺設，把花卉放在玻璃瓶或盒子內，製成不會枯萎的藝術，讓媽媽每天都心花怒放。要把花藝戴上身？可選購鈎織花飾物品牌「Yellow Triangle」的頸鏈、耳環，全由兩位香港設計師人手製作，保留飾品的獨特形態和個性。其他特色攤檔包括全手工製特色烘焙食品品牌「焙住你」、本地手袋品牌「Emma DavidSon」和兒童服裝品牌「Indigopapaer」等，選擇多元化。



值得一提，市集屆時將設手繪花樣水彩風母親節卡工作坊，由專業人體彩繪師即場手繪花樣圖案心意卡，顧客可自行畫寫上款及下款，媽媽收到必定暖入心。



「東九創藝園 x SOHO MARKET好·媽媽市集」

日期：5月11至13日

時間：12:00nn - 9:00pm

地點：九龍灣megaBOX G/F中庭