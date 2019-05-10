昭和到令和：華人歌手踏上紅白舞台　只得他們……

剛過去的5月8日，是一代歌后鄧麗君逝世24周年。鄧麗君不但紅遍中港台，其影響力甚至跳出華人圈子，更曾入選紅白的歌手。其實由昭和年代至今，能夠踏足紅白舞台的歌手寥寥可數，今天就為大家細數曾經揚威日本的歌星們。



【昭和年代】

歐陽菲菲

出生地：台北

入選紅白年份：1972年、1973年、1991年

名曲：《雨の御堂筋》、《雨中的機場》、《逝去的愛》

說起歐陽菲菲，大家可能會想起曾被多位香港歌手改編過的《逝去的愛》，那是八十年代的作品，不過歐陽菲菲早在七十年代已經踏足日本樂壇，她在1971年的日本發行首支新曲《雨の御堂筋》，蟬聯全日本公信榜九周冠軍，引起亞洲樂壇關注。同年底，她又勇奪《日本唱片大賞》新人賞，並且在1972年首度參與紅白歌唱大賽，不但為歷史上第一位華人參與紅白，更是史上首位外國個人歌手登上紅白舞台！



陳美齡

出生地：香港

入選紅白年份：1973年、1974年、1975年

名曲：《草原光輝》

陳美齡最先是在香港出道，後來受到日本著名歌手、作曲家平尾昌晃邀請，她於1972年赴日灌錄《虞美人之花》，開始在日本嶄露頭角，1973年以《草原の輝き（草原光輝）》一首歌得到日本唱片獎新人獎，成為風靡一時的人氣偶像，更於1973-1975年間，連續3年登上紅白的舞台。



翁倩玉

出生地：台北

入選紅白年份：1979年、1980年

名曲：《愛的迷戀》

香港人認識翁倩玉，可能只限《阿信的故事》主題曲，不過日本人認識的翁倩玉，可能是《愛的迷戀》（魅せられ て）。翁倩玉很早便到日本發展，以劇團演員出身，後來以演戲為人所熟知，到了1979年，《愛的迷戀》熱賣200萬張，更贏得當年的「日本唱片大賞」，並取得了初次進入「紅白」的機會，翌年再度入選，而她那件翅膀般的歌衫，更令人留下深刻的印象。



鄧麗君

出生地：雲林縣

入選紅白年份：1985年、1986年

名曲：《空港》、《愛人》

一代歌后鄧麗君，早在七十年代初期，已得到日本寶麗多唱片公司的佐佐木氏賞識，1974年，鄧麗君在母親陪同下前往日本發展，並取藝名為テレサ・テン，同年7月1日，她的第二張日語單曲《空港》，在一個月內以70萬餘張總銷量進入全日本流行榜前15名，還因此榮獲日本唱片大獎新人獎。不過她在日本的巔峰時期是八十年代，1985年，她憑《愛人》一曲，連續14周蟬聯日本有線點播榜冠軍，並奪得「有線放送大賞」，而她亦首度入選日本「第36回紅白歌合戰」。翌年《時の流れに身をまかせ》（即《我只在乎你》日文原版）連續三年拿到日本有線大獎和全日本有線放送大賞，並再度順利入選日本「第37回紅白歌合戰」。



譚詠麟

出生地：香港

入選紅白年份：1989年

名曲：《ファンタシ一》

眾多入選的華人歌手之中，以譚詠麟最多港人認識，也是唯一的男歌手，雖然譚詠麟曾經在日本出過碟，在當地總算有點知名度，不過他始終沒有到過當地發展，本來很難入選紅白，不過1989年適逢紅白踏入第40年，加上前幾屆收視受挫，所以大會決定搞搞新意思，邀請了韓國及香港的歌手出場以增加話題性，於是譚校長便成為第一個入圍紅白的華人男歌手。



【平成年代】

徐若瑄

出生地：台中市

入選紅白年份：1998年

名曲：《Timing》

麻甩仔可印象中的徐若瑄，可能是九十年代初在港拍三級片的她，不過她成功反底，在1995年前往日本發展，以ビビアン（即Vivian）的藝名組成歌唱團體「黑色餅乾」，逐漸在日本打出名堂。1995年10月，「黑色餅乾」在日本推出日文單曲《くちびるの神話》（紅唇的神話），並在1998年成功登上紅白。



周子瑜

出生地：台南市

入選紅白年份：2017年、2018年

名曲：《Candy Pop》

最近期一位，就是韓國人氣女團TWICE成員之一的周子瑜，TWICE是南韓JYP娛樂旗下的9人女子組合，成員除了周子瑜外，還有5名南韓及3名日本成員。2017年以專輯《#TWICE》正式在日本出道。