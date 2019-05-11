LONGCHAMP LGP系列　全新Monogram佻脫搶眼

Monogram熱潮持續燃燒，各大品牌紛紛將自家招牌Logo融入各式產品之中。今季LONGCHAMP亦加入戰團，以全新Monogram圖案打造LGP系列。LGP Monogram圖案的結構靈感啟發自Bauhaus藝術，品牌的9個字母呈現出不一樣的佻脫感覺，配以黑白和紅白撞色，效果鮮明，就如普普藝術大師Andy Warhol的作品般奪目。



LGP字母貫穿整個系列，成為手袋、配飾及服裝上的主要印花。手袋方面，當然唔少得經典袋款Le Pliage，摺疊袋的尼龍布料印滿LGP圖案，除了Tote Bag及旅行袋外，還有背囊、腰包及小皮袋等不同風格的袋款；而Le Pliage Cuir更推出全新縱向的Tote Bag款式，LGP字母印花縫紉在柔軟輕盈的皮革上，展現奢華型格。至於配飾及服裝方面，LGP亦以印花及刺繡等不同方式呈現於外套、衞衣、連身裙、恤衫和Tee上。採用潛水布料或針織打造的Slip-on波鞋款，巧妙地運用了黑色皮革，在鞋邊分別繡上「Long」及「Champ」，而鞋底更印有螢光色的LONGCHAMP奔馬圖案，實屬Logo愛好者的不二之選。