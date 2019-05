咖啡拉花大家一定聽過,咁啤酒拉花大家又聽過未呢?原來真係有,仲要係可以拉出心水「花樣」添!好似愛爾蘭經典黑啤最近玩創新,由即日起至7月5日喺尖沙咀商場開設全亞洲首間期間限定嘅體驗館,設有「完美一斟」(Pour Your Own Pint)、「啤酒拉花」(Print Your Own Pint)、供應限量佐酒小食及品牌獨家精品。



最有驚喜當然係「啤酒拉花」,只要選購杯裝醇黑生啤就可以免費試玩,除可以揀選預設嘅字句或圖案外,大家仲可以上傳相片或自拍照,配合特製嘅啤酒泡沫機,以食用麥芽原料墨水印,喺特有技術結合氮氣同二氧化碳產生嘅豐厚綿密泡沫上拉上專屬圖案,勁過癮!



閣下如果飲酒要食嘢嘅話,就不要錯過期間限定嘅愛爾蘭小食及甜點包括慢煮牛肉燴飯、秘製是拉差辣椒醬雞翼、蜜糖醇黑墨魚丸、朱古力心太軟蛋糕等,來個輕盈嘅Beer Pairing。