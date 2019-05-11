三界五行：布局化煞保運

在家宅大門內的玄關位置，擺放財神、福祿壽三星、聚寶盆等招財法器，風水上有兩種說法，一是容易招財，但也容易化財，因為這是「明財位」，儲存財富不及「暗財位」（「暗財位」是根據家門坐向計算，根據個人命理計算，也根據年份計算）。另一種說法是，掙到錢樂於與人分享。這要視乎個人的價值觀與心態，喜歡「與眾同樂」的人不妨這樣做，所以有很多人都把福祿壽三星供奉在這個位置，與人互利共贏，錢財表面少了，卻因而增福添壽，這就是「積善之家有餘慶」的道理。



話說回來，家宅的大門被電梯門所沖，如果擺放財神或福祿壽，招財和聚財的功效會打折扣，而且財神與福祿壽並非「武神」，不宜放在面對煞氣的第一線去「擋煞」。如果一定要在這樣的環境招財，可以用貔貅。如果住宅的門打開就是大廳，家門對正電梯口，那就要避免在被沖的位置擺放座椅或飯枱，否則對家人健康、和諧有影響。如果住宅的門後是通往睡房區的走廊，電梯口的煞氣沖進這個地方，會影響睡眠質量，造成心緒不寧，對長者與小朋友的健康尤其不利，也有可能破壞夫妻感情。化解方法要三合一，一是在木門之外安裝鋼化玻璃與金屬組合的閘門，二是在家中的長廊入口設珠簾，三是在閘門外貼門神。



大廈住宅單位門口如果面對面，這也是問題，在「守望」的環境下，如何能達致「相助」，這個問題就不是風水這麽簡單了。（明續）



方向宇