【Food Stop】佛誕應節　茹素養生又環保

今個星期日即農曆四月初八，也是慶祝佛教創始人釋迦牟尼佛誕生的日子，亦即是佛誕，又名浴佛節。根據傳統習俗，信徒會舉行各類活動及齋戒慶祝。我「美食婷」雖然不是佛教徒，但也深明吃素的好處，近年我都好積極參與綠色生活。



我美食婷曾經都好似其他人一樣，覺得食素可能會導致營食不良，又或者對茹素有好多誤解，經過深入了解及一眾好友解說後就知道其實只要識得食，食素都一樣有益健康。首先同大家認識一下何謂食素、齋戒、茹素。素食是不是代表不吃肉，單靠進食素菜會不會影響身體機能等。



從食素的宗教原意開始，素食者不會進食有靈性動物的肉或殺生，單以進食植物為生。食素與食齋又不同，學佛修道的食齋者，深信除戒肉食外，還要斷食五辛食物潔淨心念，即是葱、蒜、韮菜、洋葱及薤；而茹素則是戒吃肉食的統稱。



素食除有宗教意義外，近年亦被納入健康及環保議題中，將其衍生為更有意義的飲食習慣、生活態度，以及愛護生態環境及地球的實際行動等。以健康為例，純天然無添加的蔬果、種子、果仁及海藻類植物等，含有豐富礦物質、維他命及蛋白質等，既提供人類身體所需的營養要素，而且還比肉類容易消化及吸收，因此，亦有追求健康素食人士，提出素食五色、一菜三色的飲食概念；即是每日要進食至少包含黑、白、紅、黃、綠5種顏色的食物，配合適合的烹調方法，令味道及營養媲美肉食，甚至可達致養生保健作用。總的而言，食素的確為人類及生態環境帶來不少好處，大家也可以稍為改變一下飲食習慣，多菜少肉，為健康及地球出一分力。