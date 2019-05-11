WAREHOUSE x 丸山正宏　MM-0043限量30副

既然有人喜歡對稱平衡、工工整整的設計，就自然有人會不甘於隨波逐流，執意追求不完整的缺陷美。日本眼鏡品牌MASAHIROMARUYAMA主理人丸山正宏明顯是後者，由他設計的眼鏡副副唔係左右鴛鴦就是高低不平，或者崩咗隻角，如果你有強迫症的話唔好話嗌你戴，淨係叫你望多陣可能你都有少少唔舒服。但正因為丸山正宏從一而終追求這份缺陷美，所以其鏡架獨特的不對稱線條或一些鴛鴦細節，早就成為其獨一無二的簽名標記。以「任何事做到極致就是藝術」來形容MASAHIROMARUYAMA的出品，可謂最貼切不過。



就算本身是千里馬都一樣要有伯樂先有人知佢跑得，早於數年前已率先將丸山正宏的設計引進本地的眼鏡名所the WAREHOUSE optical，每季除了帶來其最新推出鏡架外，雙方自2016年起至今亦保持「一期一會」聯名合作的友好關係，為本地眼鏡迷帶來極罕又特別的鏡架選擇。今年，the WAREHOUSE optical x MASAHIROMARUYAMA聯名鏡架挑選最新推出的MM-0043作主角，以不規則線條勾勒出玩味到爆的鏡框及鏡臂，配色就有別於過往以全黑或黑 x 金配色，改為以黑色前框配襯玳瑁色鏡臂，以新鮮配色組合去展現其獨到美學。