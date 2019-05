順風快遞：中東航空有驚喜

阿聯酋航空 訂機票送酒店

長途旅行怕轉機,無非是怕候機時間要發呆。咁不如留一晚玩吓啦!即日至2019年5月23日預訂阿聯酋航空機票,出發日期為2019年5月19日至9月26日,便可獲得一晚免費住宿!頭等或商務客艙的旅客可入住五星級杜拜JW Marriott Marquis,而經濟客艙的旅客則可在Rove City Centre或Rove Dubai Marina二選其一,而且住宿已包括早餐及相應稅項,讓大家無憂無慮地感受杜拜的獨特魅力!



土耳其航空 為新機場添文藝色彩

唔想多留一晚,但又怕無所事事?土耳其航空則與伊斯坦布爾現代藝術博物館(Istanbul Modern)合作,於5月3日起在伊斯坦布爾新機場的土耳其航空貴賓室內舉行名為「A Selection from the Istanbul Museum of Modern Art Collection」展覽,包羅16位藝術家創作的38件作品,從風景到抽象畫作一應俱全,向來自世界各地的旅客介紹土耳其的現代藝術文化。