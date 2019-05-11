DSE同學仔　攞入U資料呀！

一圓大學夢相信是一眾DSE考生的夢想。DSE正進行得如火如荼，也不忘要搜括入U的最新資訊！5月內多間大學會舉行課程資訊日，讓「大學聯招辦法」申請人可把握在更改課程選擇的最後限期前，進一步了解最新的課程資訊及掌握面試技巧。



「港大入學資訊周2019」

日期：5月14日至17日、5月20日

內容：期間舉辦「大學聯招辦法組別A最佳策略」講座，分析如何分配三個組別A課程，並拆解新的港大加分制下學生應如何計分。各學院亦設講座，內容包括介紹面試要求、課程優勢及最新收生準則、學生分享、課堂示範、實驗室參觀及校園遊等。講座需登記留座。

查詢：http://bit.ly/30bYkYs



「教大人文學院課程資訊日2019」

日期：5月18日

內容：就人文學院開辦的「大學聯招辦法」課程（如「中國語文教育榮譽學士」、「英國語文教育榮譽學士──小學」、「語文研究榮譽文學士及英文教育榮譽學士（同期結業雙學位課程）」等）作更深入認識。其他活動還包括「大學聯招辦法」選科策略、學生分享、校友分享、校園參觀等。

查詢：http://bit.ly/30bYpeI



「2019理大聯招課程諮詢日：入學攻略」

日期：5月18日

內容：當日設有「大學聯招辦法」課程入學攻略及面試技巧講座，名額有限，事前要報名。各學院還設有課程講座，安排個別選科輔導、參觀、示範、學生經驗分享等。

查詢：http://bit.ly/302yar4



「科大課程博覽2019」

日期：5月19日

地點：九龍塘創新中心地下

內容：當天設有入學講座，各本科課程提供即場課程諮詢及學生分享環節，講座名額有限，需事前登記。

查詢：http://bit.ly/2vNqv20