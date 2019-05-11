台灣池上　唔食米改食Pizza　

台東的池上，雖然以米馳名，但除了有飯吃，原來還有Pizza食。池上有個阿美族部落，內裏有由一群社區媽媽共同經營、名為「窯滾吧！部落」的食肆，該店一如其名，採用了窯來烤製薄餅，話說內裏的窯由當地水保局出資，並由部落眾人合力蓋建，最初只為有個地方給族人聚腳並烤烤薄餅吃，卻由於該地綠蔭環境優美，不少人希望來聚餐，結果索性變成餐廳對外開放，你可一嘗部落媽媽用自家栽種的野菜炮製的健康料理，或者用他們的窯來DIY自家心水味道薄餅。



來時剛碰上餐廳老闆娘兼社區主委林柳杏，林婆婆先帶我們在四周採野菜，這裏種的野菜種類非常多，當中包括了台東莢迷及石楠等，都是一些平時不為意可用來當菜吃的植物。開了眼界後，我們便來DIY薄餅，待搓好了麵粉糰後，便可添上自己喜愛的配料，芝士、蔬菜、豬肉、香腸任君放，據說如果是潮濕季節，他們還會用上附近的蝸牛作材料，真想知是甚麼滋味呢！薄餅放入窯後，烘烤約10至15分鐘即可食用，出爐一刻未吃已聞到香味，吃入口更驚覺那個餅底，實在比平常薄餅連鎖店吃到的好吃得多，吃完喝一碗他們自家煲製的野菜湯，再跟那裏放養的貓狗玩樂一番，真的有一份在家用餐的窩心感覺。



踏入2019年，他們更會舉辦蓋窯、製陶、野燒工作坊，讓大家一起交流學習，彼此刺激！最近一個公開活動是6月15日下午舉辦的「手捏茶碗工作坊」，將於6月初的時候接受報名，其他預計的活動還有「史前陶製作工作坊 」（8月）、「手造實驗小柴窯工作坊」、「環保柴燒工作營」（9月）等。



窯滾吧！部落

地址：台東縣池上鄉大埔村陸安23-1號

網址：www.facebook.com/窯滾吧部落-1500703240165890/

