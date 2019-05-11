NUARL　無斷線10小時長氣播

出街時戴真無線耳機聽歌，最怕去到多干擾鬧市會出現斷線情況，日本耳機品牌NUARL針對此問題，就在最新真無線耳機NT01AX上，引進最新的SoC QCC 3026芯片，配合Qualcomm TrueWireless Stereo技術，左右耳機能獨立連接到手機，使左右耳機之間的通信消失，有效增加訊號傳輸的穩定性，連接更不容易斷開，再結合獨有的Mutual Coupling Antenna（MCA）天線技術，就算去到旺角、銅鑼灣之類干擾多的鬧市，都確保連接穩定不會斷線，加上設有自動重新連接功能，只需連接手機一次，之後只需打開充電盒，便會自動連接。



耳機外形的骰，重量只有5g，但內置高容量電池，以SBC、AAC格式播歌時，連續播放時間高達10小時，與附設的充電盒搭配的話，更可將使用提升至35小時，而且充電盒只需1.5小時即可充滿電，更支援15分鐘快速充電，讓耳機可使用2小時。同時引進Role swapping功能，每次重新啟動耳機時，剩餘電量較多的耳機，將會成為自動切換成母機，防止只消耗單側耳機的電量，達到長時間播放的效果。



為了提升音質表現，支援aptX解碼，即使連接的手機不支援aptX，也可以使用Qualcomm Kalimba DSP技術來改善音色，不會因編碼格式而劣化音質。單元方面，採用6mm石墨烯動圈單元，振動塗上了極堅硬的石墨烯，使高頻反應更靈敏，配合專利的HDSS技術，更能重現寬廣的音場感。



通話時左右耳機可同時收音通話，配合Voice in the Both Ears技術，令左右耳機之間沒有信號延遲，而麥克風更具有cVc降噪功能，通話聲音既立體又清晰。為方便戶外使用，支援IPX 4耐水功能，耳機內部施加納米塗層耐水處理，就算濕手操作也沒問題。