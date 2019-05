NUARL　無斷線10小時長氣播

出街時戴真無線耳機聽歌,最怕去到多干擾鬧市會出現斷線情況,日本耳機品牌NUARL針對此問題,就在最新真無線耳機NT01AX上,引進最新的SoC QCC 3026芯片,配合Qualcomm TrueWireless Stereo技術,左右耳機能獨立連接到手機,使左右耳機之間的通信消失,有效增加訊號傳輸的穩定性,連接更不容易斷開,再結合獨有的Mutual Coupling Antenna(MCA)天線技術,就算去到旺角、銅鑼灣之類干擾多的鬧市,都確保連接穩定不會斷線,加上設有自動重新連接功能,只需連接手機一次,之後只需打開充電盒,便會自動連接。



耳機外形的骰,重量只有5g,但內置高容量電池,以SBC、AAC格式播歌時,連續播放時間高達10小時,與附設的充電盒搭配的話,更可將使用提升至35小時,而且充電盒只需1.5小時即可充滿電,更支援15分鐘快速充電,讓耳機可使用2小時。同時引進Role swapping功能,每次重新啟動耳機時,剩餘電量較多的耳機,將會成為自動切換成母機,防止只消耗單側耳機的電量,達到長時間播放的效果。



為了提升音質表現,支援aptX解碼,即使連接的手機不支援aptX,也可以使用Qualcomm Kalimba DSP技術來改善音色,不會因編碼格式而劣化音質。單元方面,採用6mm石墨烯動圈單元,振動塗上了極堅硬的石墨烯,使高頻反應更靈敏,配合專利的HDSS技術,更能重現寬廣的音場感。



通話時左右耳機可同時收音通話,配合Voice in the Both Ears技術,令左右耳機之間沒有信號延遲,而麥克風更具有cVc降噪功能,通話聲音既立體又清晰。為方便戶外使用,支援IPX 4耐水功能,耳機內部施加納米塗層耐水處理,就算濕手操作也沒問題。