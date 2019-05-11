工廈War Game「放電」　一場玩盡3大槍類

大家平時返工返學咁忙，最好約埋一大班人打War Game，出身汗之餘又可以釋放壓力，之不過炎炎夏日戶外打War Game好易中暑，不如轉戰室內場玩CQB（近身距離作戰），就好似位於牛頭角的City Hunter室內場，唔單止有BB彈氣槍，仲有得玩埋Laser Tag雷射槍，甚至乎Nerf海綿彈玩具槍，男女老幼都可以包場玩。



無痛射擊 全無線Laser Tag

剛才提到City Hunter有三種不同槍種可以玩，假如你班朋友怕痛、又多新手的話，首選固然是Laser Tag雷射槍，皆因呢種槍採用全無線設計，有別於外界有線纜的雷射槍，唔會畀線纜絆倒或纏繞。City Hunter店長Louis Wong指出，裝備方面只有雷射槍和特製背心就可以玩，由於雷射槍採用低強度Low Intensity infrared技術，原理好似電視遙控器和探熱器，因此唔會釋放出雷射線傷及眼睛，所以連眼罩都唔使戴，而特製背心上設有感應器，被雷射槍擊中後便會發光和發聲提示，唔會有痛楚之餘，適合男女混合咁玩。主辦單位可透過設定雷射槍子彈的上限，令遊戲更講求戰略，擊中對方所得到的分數，亦會在大電視顯示。



「放電」必玩 Nerf海綿彈槍

家陣玩War Game有年輕化的趨勢，Louis就表示愈來愈多家長，安排小朋友去打War Game或者搞Party，不過他們所玩的是Nerf海綿彈玩具槍。Nerf的槍身顏色鮮艷、款式又多，所使用的是由海綿製的Elite彈，縱使射落身會有感覺，但唔會太痛，專門針對小朋友而設，不過必需佩戴安全眼鏡才可以入場玩，避免傷及眼睛。雖然場內掛滿不少重型的Nerf槍，但場地只會提供輕盈的款式，射程和火力較弱，一般子彈上限大約10粒以內，所以小朋友射完所有子彈，就需人手逐粒上彈，「放電」一流。



限制火力1.4焦耳 BB彈氣槍

除了Laser Tag、Nerf之外，CQB場地最常玩的當然是BB彈氣槍，場地會提供多種氣槍，包括較重型的UAR步槍、機動性高的1911手槍、輕巧便攜的Q版M4，當然玩家亦可自攜氣槍裝備，但火力絕對有限制，Louis強調所有落場玩的氣槍，都不能超過1.4焦耳，並會透過BB彈測速器檢測火力，而玩家落場時亦需要戴上Full Mask（全面罩），確保BB彈不會射中眼睛和臉部。此外，場地亦設有試槍區，大家可於入場玩前試試槍，更提供25宮格小遊戲畀大家練下眼界，務求以最短時間打晒25格。



劃分5大區域

佔地大約8,000呎的City Hunter，偌大寬敞的空間主要劃分為5大區域，而每個區域都有不同主題，模擬各種場景，等大家玩得更加投入。Louis Wong解釋，首先有野外的叢林區，特別擺放了很多植物，而且極多隱藏位置；另外亦有地鐵區，顧名思義就係打造一卡地鐵，窄長的通道主要用作遠距離射擊；還有貨倉區就架設了鐵桶膠桶，相對有較多掩護；至銀行區就似十足迷宮，設有多個彎位和藏身點，用於戰略布陣；最後是打工仔經常對住的辦公室區，內裏準備了舊電腦、電話、foamboard等，模擬度極高。若然只有10人左右，可以包大約半個場，足20人或以上甚至能夠包晒成個場。



City Hunter詳情：

地址：牛頭角觀塘道316~318號志聯工廠大廈1樓（大廈入口在後面大業街）

網址：www.cityhunter.com.hk

facebook：www.facebook.com/cityhunterwargame/

