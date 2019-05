【決性11點】中女絲襪谷：我似咁易呃咩？

「呢排好多仔add 我IG。」肥比

「係咪你張profile pic 勁露呀?」阿田

「無呀。」肥比

「因住引埋啲渣男」艾美美

「呃蝦條?」Joe君

「咩嘢呀???」肥比

「至驚呃完感情呃埋錢~」艾美美



「好多人以為自己好醒,但都會瀨嘢」Joe君

「放心~我實唔會~」艾美美

「車~好多所謂專業人士都畀人呃身家」Joe君



「嗱,首先喺IG度唔會add陌生男人」艾美美

「因為唔夠靚仔咋掛?」阿田

「純粹睇相,不知都多靚仔,唔係亞洲型男,就係愛心鬼佬。」艾美美

「乜嘢愛心鬼佬呀?」Joe君

「好興抱住小朋友呀,或者同啲貓貓狗狗玩咁囉」艾美美

「唔明。」肥比

「扮晒暖男,等啲女無戒心。」艾美美

「乜唔係興扮飛機師或者海軍嘅咩?」Joe君

「試過有個Fake account 想add我就係扮工程師」艾美美

「點知?」阿田

「個username類似叫engineerbluesea 。」艾美美

「驚死你唔知佢係工程師?」阿田

「咪係囉,入面啲相貌似日本中年型男,西裝,靚車,歎紅酒,仲有細路女....」艾美美

「關細路女咩事?」Joe君

「扮愛心暖男囉。」艾美美

「唔畀佢係真嘅咩?」肥比

「如果係日本人,入面一句日文都無?」艾美美

「咁可能喺外國讀書呢?」肥比

「留心番啲caption,通常係: ~love this ~ workhard towards your dream~sweet girl~呢類.....咁假! 」艾美美

「畀我真係唔識分。」肥比



「再睇埋佢follow咩人,唔係大陸就係香港,follower 呢?中東印度孟加拉,點會一個日本人都無?」艾美美

「好強嘅分析力呀~」肥比



「其實你應該add佢,玩吓嘢。」Joe君

「無咁得閒,不如你Add」艾美美

「係咪要打日文?」Joe君

「放心,啲國際騙徒應該識中文嘅~」艾美美

=================