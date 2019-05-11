【決性11點】中女絲襪谷：我似咁易呃咩？

「呢排好多仔add 我IG。」肥比

「係咪你張profile pic 勁露呀？」阿田

「無呀。」肥比

「因住引埋啲渣男」艾美美

「呃蝦條？」Joe君

「咩嘢呀？？？」肥比

「至驚呃完感情呃埋錢~」艾美美



「好多人以為自己好醒，但都會瀨嘢」Joe君

「放心~我實唔會~」艾美美

「車~好多所謂專業人士都畀人呃身家」Joe君



「嗱，首先喺IG度唔會add陌生男人」艾美美

「因為唔夠靚仔咋掛？」阿田

「純粹睇相，不知都多靚仔，唔係亞洲型男，就係愛心鬼佬。」艾美美

「乜嘢愛心鬼佬呀？」Joe君

「好興抱住小朋友呀，或者同啲貓貓狗狗玩咁囉」艾美美

「唔明。」肥比

「扮晒暖男，等啲女無戒心。」艾美美

「乜唔係興扮飛機師或者海軍嘅咩？」Joe君

「試過有個Fake account 想add我就係扮工程師」艾美美

「點知？」阿田

「個username類似叫engineerbluesea 。」艾美美

「驚死你唔知佢係工程師？」阿田

「咪係囉，入面啲相貌似日本中年型男，西裝，靚車，歎紅酒，仲有細路女....」艾美美

「關細路女咩事？」Joe君

「扮愛心暖男囉。」艾美美

「唔畀佢係真嘅咩？」肥比

「如果係日本人，入面一句日文都無？」艾美美

「咁可能喺外國讀書呢？」肥比

「留心番啲caption，通常係: ~love this ~ workhard towards your dream~sweet girl~呢類.....咁假！ 」艾美美

「畀我真係唔識分。」肥比



「再睇埋佢follow咩人，唔係大陸就係香港，follower 呢？中東印度孟加拉，點會一個日本人都無？」艾美美

「好強嘅分析力呀~」肥比



「其實你應該add佢，玩吓嘢。」Joe君

「無咁得閒，不如你Add」艾美美

「係咪要打日文？」Joe君

「放心，啲國際騙徒應該識中文嘅~」艾美美

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