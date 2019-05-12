【塔羅占卜】我們與媽的距離

為了子女活得健康、過得幸福，媽媽總是毫不計較的付出。她含辛茹苦養育子女，彼此距離如此體貼，但你們的親密程度又有多深？今次請來塔羅師ViVi，以「我們與媽的距離」為主題，透過塔羅占卜，測試一下你跟媽媽的親密程度。現時你們的關係處於怎樣的狀況？如果想更加甜蜜，又該如何相處？在此祝願天下媽媽：母親節快樂！





【占卜開始】

請收斂心神，先從5張塔羅牌中，按直覺選擇1張，然後對照下面的塔羅牌和答案。





【答案】

Card A：各持想法

你與母親關係一般，常感到她不太了解你的想法，經常出現各持己見的局面，很容易因大家想法不同而出現爭執。你要學習不要太主觀，也不要認為母親是恃老賣老，她的確比你年長，見識和經歷也比你多，有時就當是跟一位師長閒談吧！嘗試跟隨參詳一下她的意見，也許可令你走少許多人生的寃枉路！



Card B：倚賴照顧

跟其他人相比，你和母親的關係甚融洽，向來得到她的悉心關懷，而你也樂於倚賴其照顧。因為不想令她失望，有時你為了順從她，而去做一些非你自己意願的事情。看來你要學習平衡取捨母親對你的要求，和自己的意願決定；有時適當地表達自己的想法，也是有需要的。另一方面，不要過分倚賴母親為你安排事情，你也要學習成長起來呢！



Card C：輕鬆相處

你與母親關係良好，儼如朋友般相處的輕鬆自然，也能與母親傾談心事，或許她給你的關心不太明顯，但她一直給予你助力，支持、鼓勵你發揮個人所長，令你在生活上自主度很大，所以你不會有被管束的感覺。不過也因為如此，你容易忽略了母親，陪伴她的時間也少了，閒時主動和母親聊聊天，可保持及增進彼此感情。



Card D：至尊無上

母親和你的關係不算親密，但在你心目中，你是十分尊重她，面對她甚至會帶點敬畏的心情，因而彼此不算太了解，並存在着一份疏離感。如果想增進與母親感情，可多主動參與家庭活動，與其他家族成員一起聯歡聚會，就算只是閒來一個電話問候，也可增進二人關係，令雙方都能感受到關懷愛護。



Card E：關懷愛護

問心，你心底裏是很愛護媽媽，很想把握每個機會去孝順她，這是十分值得鼓勵和感恩。或者你工作忙碌，甚少抽空陪伴，但內心卻很珍惜這份親情。如果平日你很少機會表達對媽媽的關愛，那就趁母親節或其他特別節日去和媽媽慶祝一下吧！就算她從未要求過你做甚麼，你也可為她準備一些小心意，給媽媽一點驚喜呢！