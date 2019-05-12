【兒樂事】小一面試失手？細數熱門「出事位」

小一面試於五月份正式開始，為孩子作好準備，父母的言行身教也很重要，但他們往往在日常生活忽略了「出事位」。



【孩子表現自然】

有些家長會訓練小朋友九十度鞠躬，但這未免太做作，欠缺自然，其實最緊要保持笑容，主動與他人打招呼。說話時與對方有眼神交流，回答問題時，聲量適中，保持正確的坐姿，避免小動作。家長也應留意自己對孩子或他人會否作出同樣錯誤，以免令孩子「有樣學樣」。



【家長面試環節】

大部分學校很重視「家校合作」關係，所以會加入家長面試環節，有些學校在第一輪面試已有相關環節，有些則在最後一輪才出現。部分男校也頗着重爸爸在家中的角色，包括與孩子的親子時間分配。以往有家長在此環節表現欠理想，以致最後孩子不獲取錄。我記得有學校在最後一輪面試，邀請了家長及孩子一同出席，老師問孩子：「爸爸平時同你最鍾意玩乜嘢啊？」孩子回答說：「玩Pokemon囉，爸爸好鍾意玩，佢平時揸緊車都玩。」爸爸在旁一面尷尬的表情，取錄結果當然是Waiting。



【相處講求質素】

閱讀也是很多小學的面試部分，要養成培養閱讀習慣，絕不能臨急才翻翻書本，因為在面試中，老師很容易分別出「閱讀」與「翻書本」這兩類孩子。家長幫孩子從小培養恒常親子閲讀時間，從中亦可增加親子感情。父母應多花時間建立有質素的親子相處機會，從生活細節中教導孩子生活知識及解難方法，這必定對面試有所幫助。





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方慧明（Yvon Fong）

日朗坊教育中心創辦人及總監



