芬蘭室內玩樂場The Big Things　進駐荃灣

近日天氣陰晴不定，想不受悶熱天氣、打風落雨影響，可以舒舒服服地讓小朋友玩最愛的滑梯、攀爬架？室內遊樂場是不二之選，最近以芬蘭大自然為主題的室內遊樂場The Big Things登陸荃灣南豐紗廠，由擁有超過40年構建兒童樂園經驗的芬蘭團隊共同參與策劃。有別於坊間的室內遊樂場，這兒沒有塑膠波波池、機動遊戲，取而代之是與各種稀有動物、昆蟲為伴，游走於火山與沼澤之間，配合部分由芬蘭松木製成的玩樂設施，輕易讓室內洋溢一片森林氣息。在玩樂過程中，小朋友能透過不同的感官遊戲和各種體能活動，鍛煉他們的大小肌肉技能之同時，亦會被場內的野生動物聲音和悅目的野外景色所迷住，藉以體驗大自然的奧秘。



多類型設施迎合各式孩童

場內逾7,000平方呎的空間，主要針對2至8歲的幼童劃分多個遊戲區域，並提供逾18個遊戲設施予不同喜好的小朋友玩樂，例如好動的小朋友可玩場內不同類型的攀爬設施如繩網、小吊橋、滑梯的大樹大本營、講求平衡的卵石陣、憑體能攀登而上的火山群島和熔岩金字塔等；至於比較靜態的小朋友也不愁寂寞，可以在賽車競技場親手安裝賽車並放於架空賽道與朋友鬥快、亦可在劇場內製作個人化的動物、昆蟲和自然景貌短片，以及在繪圖區內畫出獨一無二的珍禽異獸。值得一提，場內設有不少得意打卡位，臨走前記得拍照留念呀！