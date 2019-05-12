5‧13網上搶先訂　AAPE®首個鞋履系列

雖說7年是一個不長也不短的時間，好多婚姻都敵唔過「7年之癢」，而2012年推出的潮流服飾品牌AAPE BY A BATHING APE®今年就剛剛成立7年，所以亦有啲「心癢癢」，唔係，應該話「腳癢癢」，唔使擔心，小編唔係講緊「香港腳」，純粹係想講一直只有推出衫褲襪獨欠鞋的「猿二代」，今年終於決定推出品牌首個自家鞋履系列，分別帶來Awakening EX、Potential SS及Dimension三個全新鞋款設計，當中率先登場的前兩款更是專為運動支線AAPE+®而設，令品牌整體風格更趨完整。



去年，AAPE®以都會美學及機能風格推出運動支線AAPE+®，主打推出各類型具備防風防水等機能的運動服飾。今回品牌推出的首個鞋履系列當中亦有兩款AAPE+®專屬設計，分別是Awakening EX（Element X）及Potential SS（Shadow Spirit）。前者設計融合戶外運動及機能風格，以針織物料勾勒高筒外觀，並配上魔術貼及啪扣彈性織帶，底部採用足部仿生結構，通過腳底不同受力分布設計成不同獨立分塊區域，為雙腳提供最舒適的支撐性。後者則從電單車鞋及劍道鞋的捆綁式鞋帶設計擷取靈感，鞋面有「Z」搭帶固定的中筒襪套，鞋身同樣以編織物料打造，鞋踭位置有TPU材質提供保護及穩定性，並有印上AAPE+®字樣及倒三角標誌的手挽織帶細節點綴。



除了打頭陣推出的兩款AAPE+®鞋款外，系列亦有另一款採用復古跑鞋設計的Dimension，鞋身採用多種優質素材拼接而成，並運用3M反光細節及相應線條元素為鞋款營造豐富層次，鞋身不同位置亦印有AAPE®字樣及招牌猿人Moon Face標誌，顏色配搭以至鞋身細節完全與當下備受追捧的90s Dad Shoes無異，相信Fans好快買「猿」一對又一對。Awakening EX及Potential SS由5月13日起率先於AAPE®微信手機程式接受預訂，5月17日至19日會於上海舉行的Sneaker Con正式亮相及即場選購，5月25日起就會正式於中國、香港、澳門、日本指定AAPE® STORE及Online Store發售，Dimension則會於5月31日正式發售。