醫樂事：定期乳檢的重要

上個月，B小姐到我的診斷中心進行檢查。B小姐未婚，45歲，一星期前她在洗澡時發覺左邊腋下摸到硬塊，於是去看醫生。醫生檢查後隨即轉介她去進行乳房造影及超聲波。我和她閒聊幾句，發覺她從來沒有做過任何乳房的相關檢查，乳房沒有不適，家族的女性也沒有乳癌的病史。超聲波顯示她腋下的硬塊原來是一粒脹大了的淋巴核，我心即時一沉。細心檢查左邊乳房，發覺在十二點鐘位置有一個直徑一厘米的陰影。而在她的乳房造影中，我發現有一堆可疑的微鈣化點，正正就在左邊乳房十二點位置，和超聲波脗合。種種迹象都顯示她很大機會患上乳癌，並已經擴散至腋下淋巴。和主診醫生商量後，我即時為她進行超聲波引導活組織檢查（抽針）。病理報告果然顯示她患上侵入性乳癌。



好像B小姐的例子，其實每天都在發生。據統計資料顯示，原來自1993年起，乳癌已成為香港女性的頭號癌症。去到2016年，23年來香港女性確診乳癌的宗數增加了3.5倍，由每年千多宗增至4,000多宗，亦即每天有差不多11個新症。 換個角度，每15名婦女中便有一人有機會在一生中患上乳癌。 並且，香港患者的確診年齡中位數比美國及其他西方國家相對年輕。



【愈早發現 安復率高】

其實癌症愈早發現的話，治愈率及5年存活率便愈高。 偏偏早期的癌症很多是完全沒有病徵的。到了有病徵的時候，例如摸到硬塊，疼痛等，可能已經太遲，甚至癌症已擴散到其他地方了。所以西方國家一般建議女士到了某個年紀需要定期檢查，以便能夠在最早階段發現異常或癌症。香港乳癌基金會也建議女士由40歲開始，每兩年進行乳房造影及超聲波檢查。



【3D及2D乳房造影分別】

現在愈來愈多人選擇進行3D乳房造影。很多醫生及病人問我3D和2D有何分別。3D最大的分別是它能夠從多個角度對乳房進行造影，相比起傳統的2D技術，準確度大大提升。引用外國一個大型研究顯示，3D技術比2D能偵測多40%的入侵性乳癌。同時，3D技術的輻射劑量也和2D差不多。



B小姐確診乳癌後很快便進行了PET-CT scan，幸好發現癌症並沒有擴散到身體其他地方，她隨即獲轉介至外科醫生，一星期內已成功切除腫瘤，現在正在康復中。



放射科專科許其達醫生