母親網上創業　親子齊心開網店

中國人傳統觀念都是男主外女主內，爸爸外出工作賺錢，媽媽就做家務照顧小朋友，但隨着手機及網絡的發達，不少媽媽都希望在照顧小朋友的同時，能利用空餘時間來創業開網店，一來可以幫補家計，二來可以將興趣化為事業，不會與社會脫節，小記訪問了兩位成功網上創業的媽媽，Angie創立了自家品牌「In good hands of」，主打用料天然的家居護理產品，而Eva的「好餸 Delicious Express」就提供網上買餸及送貨服務。兩人將興趣融入生意，更會與子女一起研究新產品，將創業化為親子活動。母親節將至，就等大家支持一下這批網上創業母親吧。



每位母親都希望子女能健康成長，而Angie更為了女兒健康而創立自家品牌。Angie:「不少家居護理用品，如肥皂、洗頭水、潤唇膏都含有對人有害的化學物質，所以自女兒出生後，我就研究自製一些純天然的家居護理用品，愈研究就覺得愈有市場，希望能將產品與心得與同好分享，所以創立了mommy.A+b這個品牌，A代表我，b就是女兒，後來產品愈出愈多，才統合為「In good hands of」，之下再細分不同的子品牌。可能有人覺得創業很花精神時間，母親創業會否忽略了照顧小朋友?我的情況反而是透過創業增進母女間的感情，女兒對我創作的產品很有興趣，不時想參與幫手，我有時會讓她幫手貼標籤，或將細件的產品入盒，她覺得幫到我所以做得很開心，我們還會一起研究新產品，例如開發了一款小朋友用的潤手膏，我會第一時間給女兒試用，然後問她意見，作為實際用家，她的意見對我研發產品很有幫助，間中我更會邀請女兒來做小Model，既對我的生意有幫助，亦成為我們的親子活動。」



不少母親可能是家務專家，但講到要開設網店設計網頁卻未必是專長，那麼Angie又如何成功開設網店的呢?Angie表示:「起初創立mommy.A+b時，都是在facebook之類的社交平台做宣傳，但效果只屬一般，接觸不到預期的群眾，而產品收費方面更是非常麻煩，只能透過銀行過數，而且要花時間檢查客戶是否已過數，不少朋友提議我開設個人品牌網頁，但我對電腦及設計都不熟悉，後來認識了「Boutir掌舖」，原來他們可以幫我這類小品牌老闆開設網店網頁，我只需要靠手機，就可以選擇網頁封面及標記，還可以隨時將新產品的相片、資料及售價放上網，而且可以隨時檢查交易記錄，發貨狀態、運送方法、下單金額等等，對掌握自己的生意情況起了很大幫助，最重要的是網頁可透過信用卡、PayPal、Android Pay、Apple Pay、支付寶等不同的收款方式，省卻了不少麻煩。宣傳方面，「Boutir掌舖」亦記錄了誰人、透過甚麼平台瀏覽過網頁，那麼我就可以針對性地對這些潛在顧客進行宣傳，比起盲目地在facebook叫朋友分享有效得多。



子女們想趁母親節，煮番餐豐富的晚餐給媽媽品嘗，但又怕落街市同人逼太辛苦，由身為人母Eva創辦的網店「好餸 Delicious Express」就幫到你了。Eva:「針對一些在職媽媽很難買餸，我創立了網店「好餸 Delicious Express」提供網上買餸及送貨服務，菜式超過60款，客人網上落單後便有專人把切好的新鮮食材送到府上，食材以真空包裝處理，更附有調味料及食譜，包裝上更印有QR Code，只需用手機一掃便能透過影片教你怎樣烹調，希望可以幫到一些既要照顧家庭又要上班的在職媽媽。」



「Boutir掌舖」的聯合創辦人兼CEO Eric Ng表示:「一般媽媽對電腦或開設網頁都未必太熟悉，而「Boutir掌舖」就能為這類媽媽用家設計及製作一個簡潔易用的網店網頁，令顧客可隨時隨地透過電腦、平板、手機瀏覽，而且媽媽需要照顧家庭及小朋友，工作時間不能太長，開設網店就最適合了，例如送了小朋上學有空檔時間，那怕只是一、兩個小時，都可以透過手機將新產品的相片及資料放上網，亦可隨時檢查交易記錄，發貨狀態、運送方法、下單金額等等，網店運作情況一目了然。」



開網店不是媽媽的專利，不少年輕人都想透過開設網店而創業，但自己不懂得製作網頁，委託專門公司設計製作，費用又未必負擔到，反觀「Boutir掌舖」的入門門檻就親民得多，適合網店初哥參加的入門計劃，每年費用都只是$780，即是平均每月$65，就算是小生意都負擔到，已包括網頁製作及每月30單交易限額，隨着大意愈來愈大，就可選擇每年/$2,980的商務計劃，提供每月無限交易量及電腦版管理平台，而每年/$4,980的商務PLUS，更提供4級會員分級制，及無限網上宣傳活動，最適合已生意穩步上升的公司。

