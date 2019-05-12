三界五行：善待鄰居　無形的風水

鄰居，雖然不是親戚，但比親戚更重要。「敦親睦鄰」是古人把親與鄰相提並論，對親戚要敦厚，對鄰居要和睦；甚至有進一步的講法，就是「遠親不如近鄰」，這道理與「遠水不救近火」一樣。從「芳鄰」這個詞，就知道鄰舍是如何馨香。



「孟母三遷」、「千萬買鄰」是兩個重視鄰居的真實故事。戰國時期，孟母守寡，與兒子相依為命，為了讓他有更好成長環境，孟母搬了三次屋，兒子勤奮讀書，終於成儒家亞聖。南朝呂僧珍為官清廉，品德高尚，公私分明。官員宋季雅退休後，買了呂僧珍鄰舍的房子養老，呂僧珍問宋季雅，房子買了多少錢？宋季雅實話實說，一共花了1100萬両銀。呂僧珍吃驚說太貴了。宋季雅笑着說，不貴，一百萬是買屋，一千萬是買鄰居。



孔子說：「德不孤，必有鄰。」不缺德的人，一定有好鄰舍。老子在《道德經》闡釋「德」是「報怨以德」，是成語「以德報怨」的典故。



善待鄰居，不與鄰舍計較、爭拗，主動釋出善意，恰到好處關心對方，不亢不卑而不致於「無故獻殷勤」。「朝見口，晚見面」時，主動打招呼。清早出門，深夜歸家，開門關門把聲浪減至最低。遇到對方有困難，幫得就幫。這些「無形的風水」，比任何風水布局都重要。千萬不要與鄰居爭吵鬥氣，更不要鬥風水，你用三叉我用八卦，你掛隻黑鑊，我掛個照妖鏡，以為「鬥邪」，其實雙方都無運行。



方向宇