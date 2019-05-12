【Food Stop】幽包係咩？　又關太平清醮事

長洲太平清醮是本地大型的傳統活動之一，我美食婷每年都不怕人逼人，親身到長洲感受節日氣氛，順道一嘗新鮮熱辣的平安包支持本土文化及活動。



提起平安包，這個又圓又大的包子是太平清醮的傳統食品，又名幽包或壽包，是長洲居民祭祀用的祭品，包子上面印有平安兩字的紅印，寓意平安健康。此外，平安包亦是搶包山活動的主角，是長洲一年一度的傳統民間習俗，有傳搶到的包愈多，就會得愈多神靈保祐，可見平安包的地位，在長洲人心目中絕對舉足輕重。因此在製作平安包時，自然不會馬虎，由於舉行太平清醮期間，當地居民需要齋戒，因此不會用豬油或牛油做包，平安包的材料主要是麵粉、沙糖及水，而餡料就有麻蓉、豆沙及蓮蓉。除講究包與餡料的比例外，包亦要做得香軟有彈性，吃起來要香甜不膩。



時至今日，平安包已經由傳統祭祀及寓意平安的食品，發展成長洲特色精品及商品。有餅店為發展商機，為平安包加入創新元素，像與各大品牌聯乘，推出期間限定的特別版平安包及周邊產品，甚至是手工藝品。平安包，不再只是個包點，而是能代表長洲的紀念品了！