Breitling x 傳奇鯊魚戰機　戰鬥格飛行

大革新後的Breitling除了重組推出全新腕錶系列外，更積極跟不同單位合作。以今年為例，便分別從海陸空三路進發推出聯乘錶款。而航空方面，就與30、40年代美國傳奇戰鬥機Curtis P-40 Warhawk合作，推出兩款計時腕錶及一款三鏈腕錶。



3款新作均以此軍機的軍綠色作主調，款式就從品牌早年的768型航空腕錶擷取靈感，採用旋轉錶圈及獨樹一幟的三角形指針設計。當中的Aviator 8 B01 Chronograph 43 Curtis Warhawk搭載品牌自家B01計時機芯，錶盤設有撞色計時小錶圈，而透明錶底則飾以Curtis P-40 Warhawk的鯊魚造型飛機圖案，滲透出濃濃軍事味道。



另一款Aviator 8 Chronograph 43就搭載了Breitling 13型自動計時機芯，連同軍綠色錶盤和刻上飛機圖案的錶底，充滿航空風格。至於自動三針錶款則採用DLC塗層精鋼設計，並搭載獲COSC認證的Breitling 17機芯，加上錶底的飛機圖案，徹底呼應軍事主題。



除運動型腕錶外，Breitling於1940年也推出風格優雅的Premier系列。去年品牌將此系列重新推出，並將腕錶定位為品牌「陸上」腕錶代表，而當中最引人注目的是與Bentley合作推出的聯乘系列。系列中兩名新成員－Premier B01 Chronograph 42 Bentley British Racing Green及Premier Bentley Centenary限量版腕錶雖同様以Premier B01 Chronograph計時錶為藍本，但外形和功能上各有特色。前者以英倫賽車的代表色綠色為主色，錶側的Bentley復刻版字樣，源自Bentley 1929年加裝增壓器的「Blower」經典老爺車上的儀錶板。而後者則特別為慶祝Bentley 100周年而設，優雅的棕色榆木錶盤上設有黑色小錶盤，跟品牌新款Continental GT Number 9 Edition中鑲嵌的木質元素互相呼應。備有18K玫瑰金及精鋼版本，分別限量發行200及1,000枚。



當然，與品牌關係良好的單位又豈止一個？品牌早前亦宣布與英國百年電單車品牌Norton合作。首款聯乘作Premier B01 Chronograph 42 Norton Edition跟其他系列的B01 Chronograph計時錶款一樣，採用撞色錶盤設計，且於白色內圈設有測速刻度及飾以紅色TACHYMETER字樣。加上配搭棕色復古原色皮革錶帶，與淡黃色刻度及Super-Luminova指針互相形成和諧美感。與此同時，Norton也為Breitling推出一款限量版電單車Commando 961 Café Racer MKII Breitling Limited Edition。其特色在於離合器上刻有復古的Breitling「B」 字母、品牌設計的速度計和轉速錶盤，以及黑色車座上縫有黑色的復古「B」字母，將兩大品牌的特色完美結合。