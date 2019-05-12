茹素應節 美顏五色珊瑚草
2019年05月12日 16:30
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吃起來爽脆清新，還有陣陣天然海洋的鮮甜味道，簡單用醬油、麻油等調味，已經好好吃。(莫文俊攝)
佛誕是佛教創始人釋迦牟尼誕生的日子，平時無肉不歡的食肉獸，亦會藉着一年一度的佛誕菇素應節，順道清清腸胃。今日請來旺角一間非牟利的蔬食廚房導師Daisy，教大家利用海洋蔬菜炮製美顏五色珊瑚草。
茹素至少5年時間的蔬食廚房導師Daisy指，來自海洋的天然蔬菜，除味道比一般蔬果更加豐富多變化外，所含養分亦媲美許多名貴食材及山珍海錯。以珊瑚草為例，又名麒麟菜，屬海草類植物，只生長在無污染的海域，含有豐富礦物質、維生素及膠原蛋白，因此，又有「海底燕窩」美譽。Daisy指經過浸發及調味的珊瑚草吃起來很像海蜇，適合用來做涼拌菜式。另不妨加入適量的海帶芽，除有提鮮作用，吃起來口感亦更加豐富。
材料：
珊瑚草 15克
海帶芽 5克
甘筍絲 50克
青瓜絲 50克
紅椒絲 50克
黃椒絲 50克
薑絲 10克
黑豆醬油 2湯匙
麻油 半茶匙
鹽 少許
糖 少許
胡椒粉 少許
味醂 2茶匙
黑、白芝麻 各少許
做法：
1. 珊瑚草洗淨後用清水浸約5小時，切成條狀。
2. 海帶芽浸約10分鐘，瀝乾水分。
3. 將甘筍絲、青瓜絲及紅黃椒絲汆水後瀝乾水分。
4. 混合所有食材後，加黑豆醬油、麻油、鹽糖、胡椒粉及味醂撈勻，灑上黑、白芝麻即成。