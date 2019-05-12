茹素應節　美顏五色珊瑚草

佛誕是佛教創始人釋迦牟尼誕生的日子，平時無肉不歡的食肉獸，亦會藉着一年一度的佛誕菇素應節，順道清清腸胃。今日請來旺角一間非牟利的蔬食廚房導師Daisy，教大家利用海洋蔬菜炮製美顏五色珊瑚草。



茹素至少5年時間的蔬食廚房導師Daisy指，來自海洋的天然蔬菜，除味道比一般蔬果更加豐富多變化外，所含養分亦媲美許多名貴食材及山珍海錯。以珊瑚草為例，又名麒麟菜，屬海草類植物，只生長在無污染的海域，含有豐富礦物質、維生素及膠原蛋白，因此，又有「海底燕窩」美譽。Daisy指經過浸發及調味的珊瑚草吃起來很像海蜇，適合用來做涼拌菜式。另不妨加入適量的海帶芽，除有提鮮作用，吃起來口感亦更加豐富。



材料：

珊瑚草 15克

海帶芽 5克

甘筍絲 50克

青瓜絲 50克

紅椒絲 50克

黃椒絲 50克

薑絲 10克

黑豆醬油 2湯匙

麻油 半茶匙

鹽 少許

糖 少許

胡椒粉 少許

味醂 2茶匙

黑、白芝麻 各少許



做法：

1. 珊瑚草洗淨後用清水浸約5小時，切成條狀。

2. 海帶芽浸約10分鐘，瀝乾水分。

3. 將甘筍絲、青瓜絲及紅黃椒絲汆水後瀝乾水分。

4. 混合所有食材後，加黑豆醬油、麻油、鹽糖、胡椒粉及味醂撈勻，灑上黑、白芝麻即成。