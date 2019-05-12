茹素應節　美顏五色珊瑚草

2019年05月12日 16:30
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    吃起來爽脆清新，還有陣陣天然海洋的鮮甜味道，簡單用醬油、麻油等調味，已經好好吃。(莫文俊攝)

    佛誕是佛教創始人釋迦牟尼誕生的日子，平時無肉不歡的食肉獸，亦會藉着一年一度的佛誕菇素應節，順道清清腸胃。今日請來旺角一間非牟利的蔬食廚房導師Daisy，教大家利用海洋蔬菜炮製美顏五色珊瑚草。

    茹素至少5年時間的蔬食廚房導師Daisy指，來自海洋的天然蔬菜，除味道比一般蔬果更加豐富多變化外，所含養分亦媲美許多名貴食材及山珍海錯。以珊瑚草為例，又名麒麟菜，屬海草類植物，只生長在無污染的海域，含有豐富礦物質、維生素及膠原蛋白，因此，又有「海底燕窩」美譽。Daisy指經過浸發及調味的珊瑚草吃起來很像海蜇，適合用來做涼拌菜式。另不妨加入適量的海帶芽，除有提鮮作用，吃起來口感亦更加豐富。

    材料：
    珊瑚草 15克
    海帶芽 5克
    甘筍絲 50克
    青瓜絲 50克
    紅椒絲 50克
    黃椒絲 50克
    薑絲 10克
    黑豆醬油 2湯匙
    麻油 半茶匙
    鹽 少許
    糖 少許
    胡椒粉 少許
    味醂 2茶匙
    黑、白芝麻 各少許

    做法：
    1. 珊瑚草洗淨後用清水浸約5小時，切成條狀。
    2. 海帶芽浸約10分鐘，瀝乾水分。
    3. 將甘筍絲、青瓜絲及紅黃椒絲汆水後瀝乾水分。
    4. 混合所有食材後，加黑豆醬油、麻油、鹽糖、胡椒粉及味醂撈勻，灑上黑、白芝麻即成。