順Phone快遞：Android Q測試版　21手機搶先玩

唔少Android手機都仲等緊Android 9 Pie作業系統更新，但另一邊廂Android 10 Q已經推出第3個測試版，來自13個品牌、21款手機仲可以率先更新試玩，包括6款Google Pixel、小米9、LG G8、Huawei Mate 20 Pro、Essential、Oppo Reno、Vivo Nex S、Asus ZenFone 5Z等，大部分都屬常見型號，相信可以滿足一眾Android粉絲。用家只要到Android Q專頁註冊後，部分型號例如Pixel系列就會接收到更新通知，下載即可，非常簡單。



Android Q當然都有一系列吸引新功能，除了將會支援預計今年大熱的摺芒手機，亦加入辨識訊息內容再自動提供相關回應建議的Smart Reply、介面換上黑底白字令系統更慳電的Dark theme、讓家長控制可使用Apps或每日使用量的Family Link。最大賣點是Live Caption功能，AI系統會自動辨識播放中媒體的言語，再實時顯示字幕，而且功能更對應所有提供聲效的內容，例如影片、電台、語音訊息，手機亦毋須連接網絡。





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